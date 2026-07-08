Falta de oxígeno provoca muerte masiva de peces en la Salina Grande, Isla Mujeres

Antes del mediodía de este miércoles comenzó la muerte masiva de peces en la Salina Grande, ante la escasez de oxígeno, en medio del reclamo social a que el gobierno municipal instale sistema de aireadores para prevenir más muertes, como hace 10 años cuando se presentó el último caso.

Entre el cardumen aparecieron ejemplares grandes, de "ración", como señalaron varios vecinos al describir que miles de peces buscaban desesperadamente oxígeno en la superficie del agua y en las orillas del cuerpo lagunar.

Ya habían advertido vecinos, como Noemí Uh, que se presentaría en cualquier momento el problema, incluso desde el año pasado cuando tampoco a esta altura no había llovido, pero esta vez, sorprendió a más de un vecino porque apenas hace dos días llovió poco en la madrugada.

Por eso hay algunas especulaciones que se habría arrastrado mucho contaminante de la calle y fue a parar ahí, ahora está surtiendo efecto por la evaporación, por eso pidieron a funcionarios de Ecología realizar trabajo de campo para conocer la realidad.