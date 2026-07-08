Imputan a sujeto por presunto narcomenudeo en Oxkutzcab; permanecerá en prisión preventiva

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra Pablo Jimim C.B., acusado del presunto delito de narcomenudeo en la modalidad de posesión con fines de suministro, tras los hechos registrados en el municipio de Oxkutzcab.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaban labores de vigilancia en calles de la colonia Tzuktuc cuando observaron al ahora imputado circulando a bordo de una motocicleta.

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Según la autoridad, al notar la presencia de la patrulla, el hombre intentó ocultar una bolsa de nylon que llevaba en la mano y posteriormente emprendió la huida, por lo que fue alcanzado por los agentes.

Tras su detención, los policías realizaron una inspección en la que aseguraron diversas bolsitas con una sustancia granulada que, luego de los análisis correspondientes, fue identificada como metanfetamina.

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Con base en las pruebas presentadas, la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso del imputado; sin embargo, éste hizo uso del plazo constitucional de 144 horas para que se determine su situación jurídica.

En tanto se resuelve la audiencia de vinculación, la Juez de Control concedió la medida cautelar de prisión preventiva justificada solicitada por la FGE, por lo que el acusado permanecerá privado de su libertad.