FGR investiga posible participación del FBI en secuestro de “El Mayo” Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la posible participación de agencias de Estados Unidos en el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, ocurrido el 25 de julio de 2024.

En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos afirmó que, de confirmarse la intervención del FBI en una operación ejecutada en México, se estaría ante posibles violaciones graves al derecho mexicano e internacional, además de una afectación a la soberanía nacional.

¿Qué dijo la FGR sobre el caso de “El Mayo” Zambada?

Godoy explicó que la FGR abrió nuevas líneas de investigación después de la publicación de un reportaje del periodista Luis Chaparro, en el que se afirma que el FBI habría reconocido su intervención en la captura de Zambada.

La fiscal recordó que en agosto de 2024 personal de la institución acudió a inspeccionar la aeronave en la que fue trasladado “El Mayo”, ubicada en Santa Teresa, Nuevo México.

Sin embargo, señaló que las autoridades estadounidenses no permitieron realizar todas las diligencias necesarias ni entregaron información completa para esclarecer los hechos.

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FGR acusa datos falsos o imprecisos sobre la aeronave

De acuerdo con Godoy, autoridades de Estados Unidos proporcionaron en distintos momentos información falsa o imprecisa sobre la identificación del avión.

También indicó que la aeronave tenía alterados sus medios de identificación y que la pista desde donde despegó no contaba con autorización para operar.

La fiscal aseguró que México ya identificó el lugar donde Zambada fue privado de la libertad, el aeropuerto desde donde salió la aeronave y a la persona que la pilotó.

México pide información a Estados Unidos

La FGR solicitó, mediante asistencia jurídica internacional, información al gobierno estadounidense sobre los hechos.

Godoy recordó que existen siete carpetas de investigación relacionadas con el caso, entre ellas por el secuestro de Ismael Zambada, el homicidio de Héctor “N”, la desaparición de dos escoltas y posibles alteraciones en la escena del crimen.

La fiscal agregó que México mantiene 32 investigaciones contra “El Mayo” y órdenes de aprehensión vigentes, por lo que ha solicitado su extradición. Aseguró que la FGR continuará el caso con apego a la ley y defensa de la soberanía nacional.

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