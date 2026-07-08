Investigan la muerte de un hombre tras ser detenido por la Policía Municipal de Espita

Las autoridades ministeriales mantienen abierta una investigación para esclarecer el fallecimiento de José C. C., de 33 años de edad, ocurrido luego de una detención policial registrada el pasado 23 de junio en el municipio de Espita.

A través de un comunicado, el presidente municipal de Espita, Mario Sánchez, informó que el Ayuntamiento colabora plenamente con las autoridades encargadas de las investigaciones y reiteró el compromiso de la administración municipal con la transparencia total y la política de cero tolerancia ante cualquier posible abuso por parte de servidores públicos.

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De acuerdo con la información oficial, los hechos iniciaron en la calle 15 por 2 del Centro de Espita, donde personal de emergencia confirmó el fallecimiento del hombre.

El Ayuntamiento señaló que brindó apoyo económico a la familia para cubrir los gastos funerarios. No obstante, cuando el personal de la funeraria solicitó el certificado de defunción, el médico de turno se negó a expedirlo y, de manera independiente, dio aviso al Ministerio Público.

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La decisión se tomó luego de que familiares del fallecido señalaran que José C. C. presuntamente habría sido agredido físicamente por elementos de la Policía Municipal durante la detención ocurrida el 23 de junio.

Ante estas acusaciones, autoridades ministeriales acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual ya se encontraba preparado dentro del féretro.