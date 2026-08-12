Se forma la Tormenta Tropical Cristobal en el Atlántico: Procivy explica si hay alerta para Yucatán

La Tormenta Tropical “Cristóbal” se formó en el océano Atlántico, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy), al señalar que el sistema tropical se mantiene muy alejado de la entidad.

De acuerdo con el reporte, Cristóbal se localiza a mil 420 kilómetros al oeste de Las Azores y a más de 4 mil 500 kilómetros de los límites del estado de Yucatán.

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El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora. Actualmente se desplaza hacia el este a una velocidad de 41 kilómetros por hora.

¿La tormenta tropical Cristóbal afectará a Yucatán?

Procivy informó que, debido a la lejanía del sistema tropical y al pronóstico de su trayectoria, la tormenta tropical Cristóbal no representa riesgo para el estado de Yucatán.

Por esta razón, la dependencia estatal indicó que este será el único aviso relacionado con este sistema tropical, por lo que no se prevén afectaciones para la población yucateca derivadas de Cristóbal.

La formación de este sistema ocurre durante la temporada de ciclones tropicales, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas en el Atlántico y de cualquier fenómeno que pudiera acercarse posteriormente a la Península de Yucatán.

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Cristóbal se mantiene lejos de la Península de Yucatán

Aunque la tormenta tropical presenta vientos de consideración, su ubicación actual y trayectoria prevista mantienen al sistema muy distante de Yucatán. Por ello, hasta el momento no existe motivo para emitir una alerta para el estado.

Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada únicamente mediante los avisos oficiales y evitar difundir información no confirmada sobre posibles impactos de sistemas tropicales.