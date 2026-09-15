Dancey Geisler Fernández Loría busca otra vez la candidatura a la Alcaldía de Isla Mujeres 2027

En el municipio el electorado ya puso número a Dancey Geisler Fernández Loría, luego de que en el 2024, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) lo postuló como candidato a la presidencia municipal frente a Atenea Gómez Ricalde, el resultado fue una paliza sin atenuantes: ella se llevó cerca del 80 por ciento de los votos; él se quedó con el 11. Dichas cifras no son un detalle menor, son el dato más duro y verificable de su carrera política. No se trata de una derrota cerrada ni de un segundo lugar competitivo, sino que fue un rechazo mayoritario, claro y contundente que dejó poco espacio a interpretaciones.

Ahora aparece nuevamente en la conversación del PAN como posible abanderado a la Presidencia Municipal para el 2027.

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Una derrota que no admite maquillaje

Fernández Loría no llegó a esa contienda como un desconocido, ya había ocupado Regidurías en administraciones anteriores, conocía el Cabildo, las comisiones, los tiempos de sesión y la estructura municipal; aun así, cuando la ciudadanía tuvo que elegir entre él y la opción que finalmente gobernó, la respuesta fue abrumadora.

No hubo crecimiento respecto a expectativas previas ni sorpresa favorable, tampoco un margen que permitiera hablar de una base sólida de oposición, simplemente quedó reducido a una cifra apenas dos dígitos bajos, frente a una candidata que arrasó y ese resultado fue el que quedó registrado en actas, en el Programa de Resultados Preliminares y en la memoria local.

Después de la derrota, el partido le abrió espacio de nuevo y quedó como Regidor plurinominal, siendo nombrado coordinador de concejales del PAN a nivel estatal, el cual sólo es un cargo de representación interna y de vigilancia del trabajo del Cabildo, no de Gobierno efectivo ni obras ejecutadas con impacto visible, menos de programas que hayan cambiado de manera medible la percepción ciudadana hacia su figura. La estructura panista lo sostiene y le otorga posiciones, pero el electorado, por lo menos en el 2024, no lo aprobó.

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Limpieza de expediente, vacío de respaldo

El expediente de Geisler Fernández está limpio de acusaciones formales o de irregularidades documentadas; sin embargo, las veces que ha ocupado un lugar en el Cabildo isleño tampoco ha hecho alguna diferencia, más bien ha sido comparsa de quien ocupoóen esos momentos la Presidencia Municipal.

Además, esa ausencia de lastres no sustituye lo que las urnas ya dijeron, que es un perfil que ya fue candidato, recorrió la isla y la zona continental, escuchó demandas y presentó propuestas y, aún así, recibió una derrota de esa magnitud. Hoy llega a la discusión del 2027 con un techo electoral probado y bajo. El partido puede seguir dándole comisiones y cargos de coordinación, pero la pregunta de fondo es si la gente de Isla Mujeres está dispuesta a darle una oportunidad después de haberlo ubicado tan lejos de la mayoría.

El aspirante requiere más que una comisión en el Cabildo y un cargo de coordinación partidista / Especial

Isla Mujeres carga con problemas estructurales de agua, drenaje, recolección de residuos, servicios deficientes en la zona continental y una presión turística que tensiona la capacidad municipal. Quien aspire a gobernarla requiere más que una comisión de Desarrollo Urbano y un cargo de coordinación partidista, necesita a alguien que haya demostrado, al menos una vez, que puede convencer a una porción significativa del electorado y construir una alternativa creíble.

El PAN necesita un perfil capaz de convertir el descontento residual en votos y Fernández Loría ya tuvo esa oportunidad en el 2024. El resultado quedó escrito en porcentajes que aún laceran y ese dato no es opinión, sino el resultado electoral que aún pesa sobre cualquier radiografía de su proyección hacia el 2027.