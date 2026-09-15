Morena designa a Eugenio “Gino" Segura como coordinador para Quintana Roo

Eugenio “Gino” Segura Vázquez fue designado como Coordinador Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, con lo que quedará al frente de las actividades de Morena en el estado rumbo al proceso electoral de 2027.

La definición se dio a conocer durante una reunión celebrada en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde la dirigencia nacional del partido informó los resultados de las encuestas aplicadas entre los aspirantes a ocupar esta responsabilidad.

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, fue la encargada de comunicar la decisión, acompañada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Durante el encuentro también estuvieron presentes los otros cuatro participantes del proceso interno, quienes recibieron directamente la información sobre los resultados de la medición realizada por Morena.