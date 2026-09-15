Universidad de Granada cancela tres intercambios en Morelos tras asesinato de Claudia Tacoronte

La Universidad de Granada (UGR) decidió cancelar la estancia de tres estudiantes que tenían previsto realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante el próximo semestre, después del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, alumna española de 21 años que cursaba una estancia en México.

De acuerdo con la información confirmada por un portavoz de la institución española, los tres viajes quedaron suspendidos y la universidad buscará nuevas opciones académicas para esos alumnos durante las próximas semanas.

Tacoronte, estudiante de Educación Infantil y originaria de Canarias, había llegado a México en agosto y tenía previsto permanecer en Morelos hasta diciembre. Su muerte ocurrió en Cuautla y la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

UGR buscará un nuevo destino para los tres estudiantes

Los alumnos que tenían previsto incorporarse a la UAEM después de las vacaciones de Navidad ya no viajarán a Morelos.

La Universidad de Granada prevé buscarles un nuevo destino académico antes del inicio del siguiente periodo lectivo. El intercambio con América Latina no forma parte del programa Erasmus y se financia directamente con recursos de la propia universidad.

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Claudia Tacoronte era la primera alumna de Granada en la UAEM

La relación académica entre ambas universidades comenzó en 2023, cuando firmaron un acuerdo marco y un convenio de movilidad estudiantil.

Según la información proporcionada por la UAEM, Claudia Tacoronte era la primera estudiante procedente de la Universidad de Granada que realizaba un intercambio en ese campus mexicano. Durante el primer semestre, la institución de Morelos recibía a 14 alumnos extranjeros, incluidos tres españoles.

Universidad española revisó alertas antes del intercambio

La Universidad de Granada señaló que, antes de autorizar estancias internacionales, consulta las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los consulados españoles correspondientes.

Para Morelos, Exteriores advierte actualmente sobre un incremento de la violencia vinculada con el narcotráfico y los secuestros, y recomienda extremar precauciones, evitar desplazamientos nocturnos y mantenerse alerta ante incidentes.

Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico



Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba



Descanse en paz pic.twitter.com/XJXE2N9EHL — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

Estudiantes españoles en México deciden continuar

En estos momentos, la UGR mantiene 15 estudiantes de intercambio en México. La mayoría decidió permanecer en el país pese a que la universidad les ofreció la posibilidad de regresar a Granada después del asesinato de Claudia Tacoronte.

La cancelación de las tres estancias en Morelos representa así la primera medida concreta de la Universidad de Granada sobre su programa de movilidad con la UAEM tras el crimen de su estudiante.

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