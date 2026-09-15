ONU alerta por posibles crímenes de guerra tras hallazgo de cientos de cuerpos bajo escombros en Gaza

La recuperación de restos humanos bajo edificios destruidos en la Franja de Gaza reavivó las preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre la posible comisión de crímenes de guerra y otros delitos internacionales durante el conflicto.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este martes 15 de septiembre que entre los restos recuperados aparecen mujeres, niños y, en algunos casos, lo que parecen ser familias enteras.

Türk sostuvo que lo encontrado hasta ahora podría representar apenas una parte del total de víctimas que permanecen sepultadas bajo los escombros y pidió preservar la evidencia disponible para futuras investigaciones.

La ONU ya ha señalado anteriormente que determinadas conductas durante el conflicto pueden constituir violaciones graves del derecho internacional, aunque la determinación jurídica de responsabilidades corresponde a investigaciones y tribunales competentes.

ONU pide preservar pruebas y permitir ingreso de investigadores

El alto comisionado pidió documentar e identificar los restos, conservar muestras biológicas y registros forenses e informar a las familias sobre los lugares donde se recuperen cuerpos.

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También solicitó permitir el ingreso de investigadores internacionales a todas las zonas de Gaza para recopilar pruebas y evitar que desaparezcan elementos necesarios para determinar posibles responsabilidades.

Türk expresó preocupación por la destrucción adicional de áreas donde todavía podrían permanecer personas fallecidas bajo los escombros.

Más de 630 cuerpos recuperados y miles seguirían desaparecidos

De acuerdo con cifras de la Defensa Civil Palestina citadas por la ONU, más de 630 cadáveres y restos humanos fueron recuperados entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026.

La estimación de personas desaparecidas bajo los escombros supera las 8 mil, por lo que las labores de recuperación podrían prolongarse durante años.

Ajith Sanghai, responsable de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos, señaló que al ritmo actual podrían requerirse alrededor de 10 años únicamente para completar la recuperación, sin contar el tiempo adicional necesario para identificar los cuerpos.

The recovery of human remains across Gaza needs to respect the humanity and dignity of victims. All evidence must be preserved; the bulldozing of sites is unacceptable.https://t.co/O9k62FUsX8 — Volker Türk (@volker_turk) September 15, 2026

ONU denuncia obstáculos para labores forenses

Sanghai afirmó que las operaciones de búsqueda enfrentan obstáculos por la falta de maquinaria pesada, personal especializado y herramientas forenses.

Según su declaración, esta situación puede dificultar la identificación de víctimas y provocar la pérdida de evidencia relevante para eventuales investigaciones judiciales.

La ONU insiste en que preservar los sitios destruidos y la documentación forense resulta indispensable tanto para las familias de las víctimas como para futuros procesos de rendición de cuentas.

IO