Choque múltiple deja ocho lesionados en la carretera Mérida-Cancún

Unas ocho personas lesionadas, al menos tres de consideración, y daños materiales de consideración resultaron de un accidente que se registró en la carretera federal Mérida-Cancún, donde estuvieron involucrados una camioneta tipo VAN habilitada como taxi, un camión tipo Torton y una camioneta.

El percance ocurrió en el kilómetro 123 de esa vía federal, en el tramo comprendido entre Xcalacop y Pisté, lo que generó una intensa movilización de los equipos de emergencia. Tras el reporte del accidente, tres ambulancias acudieron al sitio, cuyos paramédicos atendieron a los lesionados y posteriormente los trasladarlos al Hospital General de Valladolid para recibir atención médica especializada.

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Como ressultado del choque, la unidad de transporte público salió proyectada y volcó en repetidas ocasiones hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Posteriormente, el camión colisionó contra una camioneta Nissan.

Entre las personas afectadas está una mujer que sufrió traumatismo craneoencefálico. Dos lesionados tuvieron que ser trasladados al nosocomio mencionado.

Al sitio arribaron técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cruz Roja Mexicana, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Patronato Cultur y la nueva ambulancia habilitada para el municipio de Tinum, quienes atendieron a los heridos y determinaron, en su caso, la necesidad de trasladarlos para recibir atención médica.

También arribaron oficiales de la Guardia Nacional, división Caminos y Carreteras, ya que el percance ocurrió sobre un tramo de jurisdicción federal. Los agentes se encargaron de apoyar en el control del tránsito y tomar datos de los hechos.

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La camioneta VAN involucrada pertenece a la Unión de Taxistas de Valladolid, cuyo conductor también resultó lesionado. La emergencia también requirió la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de las labores de rescate para liberar a tres personas que quedaron atrapadas en el interior del vehículo de transporte público.

Ante la gravedad de las lesiones de algunos de los afectados, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se trasladó hasta la zona para apoyar en el traslado de los heridos que requerían atención médica especializada.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal de Tinum acudieron al lugar para tomar datos de los hechos y coordinar las diligencias correspondientes. Las autoridades se encargarán de determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Se desconocen las causas precisas que originaron el accidente. Las autoridades correspondientes continúan con las diligencias para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.