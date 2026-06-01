Vecinos exigen recuperar accesos al mar ocupados por particulares en Isla Mujeres

El Gobierno municipal no cumplió su compromiso de recuperar diversos espacios públicos que permanecen en manos de particulares. Entre los casos más señalados destaca la bocacalle Arrecife, incorporada a una propiedad privada durante la administración anterior en medio de protestas vecinales. A pesar de que las autoridades ofrecieron revertir la operación, el acceso al mar continúa bloqueado, denunciaron habitantes.

De acuerdo con versiones de los inconformes, este paso fue vendido durante el Gobierno de Juan Carrillo Soberanis. En julio del 2021, una vez definida la elección a favor de Atenea Gómez Ricalde, el beneficiario procedió a cercar el área e integrarla al predio contiguo. Tras la movilización ciudadana, los afectados solicitaron la intervención de instancias federales; sin embargo, hasta la fecha el sitio no ha sido reabierto al público.

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El vecino Pablo Paz solicitó a la administración municipal informar de manera definitiva sobre el estado del proceso de recuperación, al considerar que oficialmente se ha negado la incorporación de esa vialidad al terreno colindante, como se pretendía. Indicó que, aunque ya fue retirado el cerco, la población aún no puede transitar por el lugar ni acceder para realizar labores de abastecimiento a los negocios establecidos en la zona.

Otra vía que, según los residentes, corre el riesgo de enfrentar una situación similar es la bocacalle Tortuga, que conduce a Playa La Joya. Durante años circularon versiones sobre el interés de particulares por adquirirla, ya fuera por parte de propietarios de terrenos adyacentes o de nuevos inversionistas. No obstante, dichas intenciones no prosperaron durante la gestión de Juan Carrillo, actual diputado federal.

Ciudadanos solicitaron instalar alumbrado y adoquinado en los 60 metros que conducen al balneario La Joya / Ovidio López

A juicio de los habitantes, tampoco se ha concretado el rescate definitivo de ese acceso, como lo demuestra el abandono en que se encuentra. El área presenta un avanzado deterioro debido al escurrimiento de agua pluvial, por lo que proponen la instalación de equipamiento urbano, alumbrado público y adoquinamiento en los 60 metros que conducen a Playa La Joya. Además, señalaron que el arenal ha disminuido considerablemente y que existen dos cavidades en la parte sur de la desembocadura que están a punto de colapsar, situación que requiere atención de la Comuna.

Esta arteria se localiza sobre la prolongación de la calle Coral, que conecta con Parque Garrafón. De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), existen otras salidas al mar que podrían enfrentar intentos de apropiación, como ya ocurrió frente al Colegio de Bachilleres, donde al menos dos pasos fueron enajenados durante la administración de Juan Carrillo.

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Los vecinos también exigieron la reapertura de las dos desembocaduras de la calle Adolfo López Mateos, en el Centro Histórico. Indicaron que el acceso ubicado en Playa Centro permanece en manos de un particular, mientras que el correspondiente al balneario Norte continúa cercado desde hace varios años. A pesar de ello, el PDU aún los identifica como espacios públicos, por lo que consideran inexplicable la falta de acciones del Gobierno municipal para liberarlos.

Según los inconformes, al menos seis accesos al mar han sido ocupados durante los últimos 10 años sin que se haya logrado su recuperación total, en medio del persistente interés de particulares por incorporarlos a propiedades de uso privado.