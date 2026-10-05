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Sheinbaum anuncia que el jueves explicarán situación del aeropuerto de Tulum tras cancelaciones de vuelos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el jueves representantes de las empresas administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional explicarán la situación que enfrenta el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum.

Elisa Rodríguez

Por Elisa Rodríguez

5 de oct de 2026

2 min

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Sheinbaum anuncia que el jueves explicarán situación del aeropuerto de Tulum tras cancelaciones de vuelos
Sheinbaum anuncia que el jueves explicarán situación del aeropuerto de Tulum tras cancelaciones de vuelos / Cuartoscuro

Desde La Mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que será el jueves cuando responsables de las empresas administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrán explicar la situación que prevalece en Tulum con cancelaciones de vuelos de Aeroméxico y Volaris en el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto”.

Durante sus declaraciones, la mandataria federal insistió en que la reducción de vuelos no es exclusiva de Tulum, sino que se trata de un fenómeno que se ha presentado en distintas partes del mundo.

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Ante las preguntas sobre los motivos específicos de las cancelaciones y la viabilidad comercial del aeropuerto de Tulum, la Presidenta respondió que el jueves estarán presentes representantes de las empresas de la Sedena.

“Si quieren ahí podemos platicar de Tulum, de Tren Maya, de Mexicana y todo lo que tengan de preguntas sobre estas empresas”, señaló.

El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, ubicado en Tulum, ha enfrentado ajustes en su conectividad luego de que aerolíneas como Aeroméxico y Volaris cancelaran algunas operaciones, situación que ha generado preocupación entre prestadores de servicios y empresarios turísticos de la Riviera Maya.

Sheinbaum sostuvo que Tulum se recuperará y reiteró que la disminución de operaciones aéreas debe analizarse dentro de un contexto internacional. Sheinbaum cuestiona participación en temas de seguridad

Reducción de conectividad

Y es que el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum enfrenta una fuerte reducción de su conectividad aérea luego de que al menos cinco aerolíneas hayan suspendido o retirado operaciones en la terminal, al día de hoy lunes 5 de octubre: Aeroméxico, Volaris, Avianca, Copa Airlines y JetBlue.

La salida más reciente corresponde a Volaris, que suspenderá temporalmente todos sus vuelos hacia y desde Tulum a partir del 7 de enero de 2027. La aerolínea explicó que tomó la decisión tras revisar la rentabilidad de sus rutas y detectar factores de ocupación más bajos, además del incremento de costos aeroportuarios y operativos.

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Entre los factores señalados por Volaris están el aumento de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), el costo del combustible, los servicios de navegación aérea y el incremento previsto del Derecho de No Residente para 2027.

La decisión ocurrió apenas después de la salida de Aeroméxico, cuyo último día de operaciones en el aeropuerto de Tulum fue el 30 de septiembre de 2026. La empresa calificó la medida como una suspensión temporal y explicó que responde a las condiciones del mercado y a una estrategia para maximizar su red de rutas.

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