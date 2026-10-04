Joven denuncia robo de celular en aeropuerto de Tulum; reportan detención de un sospechoso

Un viaje terminó marcado por la denuncia de un robo en el aeropuerto de Tulum. Una joven, quien compartió su experiencia en TikTok desde la cuenta @jessiavalos29, aseguró que le sustrajeron su teléfono celular dentro de la terminal aérea. En la grabación, realizada desde un avión, expuso lo sucedido con el mensaje: “Me robaron el teléfono en el aeropuerto de Tulum”.

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De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al presunto responsable. La intervención habría ocurrido tras el señalamiento por la sustracción del equipo; sin embargo, no se cuenta con un reporte oficial que precise las circunstancias de la detención ni la situación jurídica de la persona señalada.

La denuncia plantea preguntas sobre la seguridad de las pertenencias de los pasajeros dentro de la terminal. No se ha precisado si la joven recuperó su celular o si presentó una denuncia formal, datos necesarios para conocer el desenlace del caso. Por ahora, el relato difundido en redes y la detención reportada constituyen los elementos disponibles sobre el incidente