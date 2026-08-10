¿Cómo viajar de Cancún a Playa del Carmen en Tren Maya? Horarios, precios y rutas

El Tren Maya reactivará a partir del 15 de agosto de 2026 la ruta directa entre Cancún y Playa del Carmen, uno de los corredores con mayor movimiento de Quintana Roo. La reapertura incorpora horarios matutinos y se complementará con el nuevo servicio Tren Maya Conecta, que acercará a los pasajeros desde las estaciones hacia el aeropuerto, zonas hoteleras, centros comerciales y puntos turísticos.

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La nueva operación contempla dos viajes diarios de Cancún a Playa del Carmen y otros dos en sentido contrario. Desde Cancún, las salidas serán a las 6:45 y 10:30 horas, con llegadas a las 7:34 y 11:19 horas, respectivamente. Esto significa que el recorrido programado tendrá una duración aproximada de 49 minutos.

Para quienes viajen de Playa del Carmen a Cancún, los trenes partirán a las 7:47 y 12:00 horas, con llegadas programadas a las 8:40 y 12:53 horas. En este sentido, el traslado será de aproximadamente 53 minutos.

La reactivación resulta especialmente relevante para trabajadores y estudiantes que se desplazan entre ambas ciudades, además de los turistas que recorren la Riviera Maya. El servicio había operado anteriormente en este tramo, de aproximadamente 45 kilómetros, pero ahora regresa con horarios diseñados principalmente para facilitar los desplazamientos matutinos.

Horarios Cancún-Playa del Carmen desde el 15 de agosto

Los precios de los boletos para el tramo Cancún – Playa del Carmen arrancan con tarifas promocionales

Los horarios fueron difundidos con motivo de la reactivación y entrarán en vigor el sábado 15 de agosto, por lo que antes de acudir a la estación es recomendable revisar disponibilidad y posibles ajustes en los canales oficiales del Tren Maya.

¿Cuánto cuesta viajar de Cancún a Playa del Carmen?

El anuncio de reactivación señala que los boletos estarán disponibles a través de los canales del Tren Maya. Una publicación oficial promocional del servicio muestra viajes Cancún-Playa del Carmen desde 116.50 pesos; el precio final puede variar según la categoría y condición tarifaria del pasajero, por lo que debe comprobarse al momento de comprar.

Es importante considerar que el Tren Maya maneja distintas categorías de pasajeros y servicios. Por ello, no todos los viajeros necesariamente pagarán la tarifa promocionada y la disponibilidad dependerá de la corrida seleccionada.

Tren Maya Conecta: así podrás llegar al aeropuerto y zonas turísticas

Una de las novedades más importantes no está propiamente sobre las vías. El mismo 15 de agosto comenzará Tren Maya Conecta, un esquema de transporte intermodal que busca resolver uno de los principales retos del sistema: trasladar a los pasajeros entre las estaciones ferroviarias y los puntos donde realmente necesitan llegar.

En Cancún habrá tres conexiones: estación del Tren Maya-Aeropuerto Internacional de Cancún; estación-Plaza Las Américas; y estación-Zona Hotelera. Esta última tendrá paradas en el Museo Maya de Cancún y Plaza La Isla.

En Playa del Carmen serán dos rutas. La primera llegará hasta Plaza Playacar y tendrá paradas en Plaza Quinta Alegría, Plaza 28 de Julio y el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA); la segunda enlazará la estación ferroviaria con la Zona Hotelera Mayan.

Esto significa que un turista que llegue al Aeropuerto Internacional de Cancún podrá combinar el servicio de conexión con el Tren Maya para continuar hacia Playa del Carmen, mientras que al llegar a este último destino podrá utilizar el transporte intermodal para acercarse a zonas turísticas.

¿Cómo viajar de Campeche a Cancún y a Playa del Carmen? Precios y horarios

Para los viajeros que parten desde San Francisco de Campeche, el Tren Maya permite llegar directamente a Cancún siguiendo la ruta que atraviesa Yucatán antes de ingresar a Quintana Roo. La estación de Campeche forma parte de la red oficial que conecta los cinco estados por donde circula el sistema.

Los horarios publicados recientemente para el recorrido Cancún-San Francisco de Campeche contemplan salidas desde Cancún a las 9:30 y 16:40 horas, con llegadas a Campeche a las 14:45 y 21:40 horas. La duración indicada ronda entre cinco y seis horas, dependiendo de la corrida y operación del día. Las tarifas publicadas para este trayecto parten de 562 pesos en Turista Especial, 703 pesos en Turista Local y 1,054 pesos en Turista Nacional; las categorías internacionales y Premier son más elevadas.

Viajar en tren de Campeche a Cancún toma de cinco a seis horas con boletos que van desde los 562 pesos.

Para viajar desde Campeche hacia Cancún debe consultarse la corrida en sentido inverso para la fecha elegida, ya que horarios y disponibilidad pueden cambiar. La recomendación es revisar directamente el sistema oficial de reservaciones antes de planear conexiones posteriores.

Para continuar de Campeche a Playa del Carmen, una alternativa desde el 15 de agosto será realizar el viaje hasta Cancún y enlazar con alguna de las nuevas corridas Cancún-Playa del Carmen, siempre que los horarios del día permitan realizar la conexión. Otra posibilidad es consultar en el sistema de venta las corridas disponibles que continúen por el corredor de Quintana Roo.

Esto es especialmente importante porque la salida matutina Cancún-Playa del Carmen de las 6:45 horas no resulta compatible con un tren que llegue desde Campeche ese mismo día. Por ello, no conviene asumir que todas las corridas Campeche-Cancún podrán conectarse inmediatamente con los nuevos servicios hacia Playa del Carmen.

Paquetes, promociones y todo sobre el Tren Maya

Además de los boletos individuales, el Tren Maya mantiene durante 2026 una oferta de paquetes turísticos de varios días que combina recorridos ferroviarios con diferentes destinos del sureste mexicano.

Actualmente, el portal oficial presenta opciones de 4 días y 3 noches, 5 días y 4 noches, 6 días y 5 noches, 7 días y 6 noches, 8 días y 7 noches y hasta 11 días y 10 noches. Entre las experiencias disponibles aparecen Mares y Lagunas, Ruta de las Maravillas, Raíces del Mayab, Corazón de los Antiguos, Entre Pirámides y Palmeras, Un Tesoro Maya, Paraíso del Mayab, Santuario Maya, Encanto Caribeño y Espíritu Wanderlust.

El Tren Maya ofrece paquetes turísticos que combinan hospedaje, tren y visitas en estancias de 4 a 11 días.

Algunos paquetes combinan tren, hospedaje y recorridos por destinos turísticos. Por ejemplo, Entre Pirámides y Palmeras contempla seis días y cinco noches e incluye desplazamientos que permiten visitar destinos como Chichén Itzá y Tulum. El Tren Maya también comercializa experiencias relacionadas con Calakmul y otros atractivos del sureste.

Los precios de estos paquetes varían considerablemente dependiendo de las fechas, número de noches, hoteles y recorrido. Un dossier oficial del Tren Maya para operadores turísticos de 2026, por ejemplo, muestra paquetes con precios que superan los 25 mil pesos por persona en algunos itinerarios de varios días, por lo que deben cotizarse individualmente.

El portal oficial dispone además de un apartado específico para paquetes turísticos y proporciona canales para solicitar cotizaciones. Debido a que promociones, precios y fechas de salida pueden modificarse, lo recomendable es comprobar las condiciones vigentes antes de realizar cualquier pago.

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La reactivación de Cancún-Playa del Carmen a partir del 15 de agosto amplía nuevamente las opciones para recorrer la Riviera Maya en tren y, con la incorporación de Tren Maya Conecta, busca facilitar uno de los puntos que más condicionan este tipo de viaje: el traslado entre las estaciones y los principales centros urbanos y turísticos. Para consultar horarios, comprar boletos o conocer promociones, los viajeros pueden ingresar al sitio oficial del Tren Maya.