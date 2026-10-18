Caravana cultural Peeksaj óol 2026 concluyó su recorrido en Felipe Carrillo Puerto

Con la participación de grupos de artistas locales además de la exposición de la Galería del Xta’abay, se llevó a cabo el cierre de la gira de la caravana cultural itinerante Peeksaj óol 2026, mismo que se llevó acabo en el Centro Cultural autogestivo Kuxa’ano’on ubicado en la colonia Jaun Bautista Vega.

De igual manera esta actividad se realiza dentro del marco de la 15ª edición del Festival de la Xtabay se celebrará durante el mes de octubre de 2026 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Este encuentro cultural y comunitario es organizado por el Colectivo Cultural Maya con el fin de revitalizar, promover y difundir el patrimonio cultural oral e inmaterial de la zona maya quintanarroense

Noticia Destacada Realizan en Felipe Carrillo Puerto consulta sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

Mientras que el festival gira en torno a la mítica leyenda maya de la Xtabay (la mujer mística que se aparece junto a los árboles de ceiba). A través de los años, se ha convertido en una plataforma pluritemática que reúne a creadores y portadores culturales de toda la península de Yucatán.

Al respecto Marcelo Jiménez Santos, uno de los impulsores de este festival dijo que “esta actividad, ha cumplido 15 años de estar generando esta actividad, donde se procura espacio de encuentro, para el intercambios artístico y cultural, para podernos encontrarnos como promotores y creadores.

Así mismo dijo que es un proyecto familiar, que denominamos Kuxa’ano’on, “Estamos vivos”, porque somo parte de la cultura maya, cultura que esta viva, dinámica, y en constante transformación, a partir de las realidades que se vive día a día. Estamos considerando no solamente el arte visual plástica, sino también estamos promoviendo este espacio para los jóvenes, para las propuestas, de la juventud.

Además dijo que esta noche se cierra un ciclo donde se ha estado llevando en diferentes comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, mediante el proyecto Peeksaj óol que esta noche llega a su fin, y es de reconocerse el gran esfuerzo que se viene realizando, y es de esta manera que se integra actividades con este festival, mismo que operamos sin ningún financiamiento sino que la solidaridad de las personas, de los artistas y de quienes quieran sumarse a este proyecto.