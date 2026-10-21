SUTSAT protesta en Tulum por presuntos descuentos de hasta mil 500 pesos a trabajadores municipales

Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tulum denunciaron descuentos salariales que consideran irregulares, con afectaciones económicas que van desde los 300 hasta los mil 500 pesos, dependiendo de la categoría y antigüedad de cada empleado. Ante la falta de solución a sus demandas laborales, los inconformes recurrieron a una manifestación para exigir al gobierno municipal el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo.

Virgilio Quinil Canul, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tulum (SUTSAT), explicó que el conflicto se originó por la aplicación de un descuento del 13 por ciento correspondiente al fondo de ahorro, cuando anteriormente se retenía el 7 por ciento. Según los trabajadores, el Ayuntamiento aplicó el nuevo porcentaje directamente sobre salarios que ya contemplaban la deducción anterior, lo que provocó una disminución adicional en sus ingresos.

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“No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Solamente exigimos que se respeten las condiciones generales de trabajo que fueron firmadas para mejorar la calidad de vida y económica de los trabajadores, no para perjudicarlos”, expresó el dirigente sindical, quien aseguró que las inconformidades se han planteado mediante oficios y solicitudes de audiencia desde 2024.

Como ejemplo, presentó el caso de una secretaria categoría C que durante 2024 y 2025 percibía un salario neto de 8 mil 100 pesos, cantidad que ya contemplaba las deducciones sindicales y del fondo de ahorro. Sin embargo, a partir de enero de 2026 se aplicaron nuevas retenciones que, según el sindicato, ocasionaron una reducción indebida de 594 pesos en sus percepciones. El dirigente sostuvo que esta situación se repite en distintas categorías laborales.

Por su parte, el abogado Alejandro Baena, representante legal del sindicato, señaló que los descuentos presentan variaciones según el salario, los años de servicio y el área de adscripción. Explicó que la exigencia consiste en recuperar las cantidades retenidas por encima de lo que correspondía legalmente. Asimismo, rechazó que el sindicato haya evitado las negociaciones, pues aseguró que algunas reuniones programadas con el presidente municipal fueron reagendadas y posteriormente canceladas.

Quinil Canul precisó que las prestaciones correspondientes a 2026 presentan un avance de solución cercano al 90 por ciento; sin embargo, permanecen pendientes compromisos de 2024 y 2025, además de diferencias salariales. Afirmó que los trabajadores han esperado respuestas durante más de dos años y que la manifestación constituye una medida de presión ante la falta de acuerdos definitivos.

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El secretario general también rechazó que la movilización tenga fines políticos y sostuvo que su responsabilidad es representar los intereses laborales de los sindicalizados. Recordó que muchos empleados comienzan sus jornadas desde las 3:30 de la madrugada y que detrás de cada trabajador existe una familia que depende de sus ingresos.

Finalmente, solicitó la intervención de la gobernadora de Quintana Roo, así como de las autoridades laborales y del tribunal competente, para revisar los descuentos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Aunque representantes municipales han señalado que mantienen comunicación con el sindicato, los manifestantes insistieron en que las reuniones no han permitido resolver completamente sus demandas.