Turistas estafados en Cozumel no denuncian por falta de tiempo durante su estancia

La falta de denuncias por parte de viajeros estafados que adquirieron paquetes turísticos apócrifos comercializados fuera de la isla y que posteriormente no fueron reconocidos por los operadores locales es debido a su corto tiempo de estancia, quienes permanecen en Cozumel entre cinco y ocho horas, dio a conocer Patricia Ruiz, agente de viajes.

Explicó que también se suman las barreras del idioma para los visitantes extranjeros y la complejidad de investigar operaciones realizadas mediante plataformas digitales o cuentas bancarias ubicadas fuera del estado.

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Señaló que la mayoría de los afectados prefiere asumir la pérdida económica antes que destinar varias horas a realizar un procedimiento legal durante sus vacaciones. Por ello, recomendó verificar que las empresas cuenten con domicilio físico, medios de contacto y registro ante las autoridades turísticas antes de efectuar cualquier pago. Asimismo, sugirió consultar opiniones de otros usuarios, confirmar la existencia del negocio y solicitar un comprobante formal de la contratación, además de desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos.

En varios casos, los viajeros optan por acudir directamente a las instituciones bancarias para solicitar un contracargo por servicios no prestados o cargos no reconocidos, mecanismo que puede facilitar la recuperación del dinero sin necesidad de iniciar una denuncia penal.

Recomendaron verificar que las empresas que ofrecen recorridos cuenten con domicilio físico y medios de contacto, así como desconfiar de precios excesivamente bajos / Antonio Blanco

Prestadores de servicios turísticos de Cozumel alertaron a los visitantes sobre la venta de los mencionados paquetes turísticos falsos, situación que ocasiona pérdidas económicas a los viajeros. Representantes del sector recomendaron contratar excursiones únicamente con empresas establecidas, hoteles o módulos de información autorizados para disminuir el riesgo de ser víctimas de fraude.

Julián Pech, trabajador del sector náutico, explicó que una de las prácticas más comunes consiste en ofrecer recorridos de snorkel, buceo, paseos marítimos y otros servicios mediante supuestas agencias de viajes o perfiles en redes sociales, principalmente desde Playa del Carmen o plataformas digitales, con tarifas muy por debajo de las que maneja el mercado.

Indicó que numerosos visitantes adquieren estos servicios atraídos por los bajos precios y, al llegar a la isla, descubren que la reservación nunca fue realizada o que el operador turístico no tiene relación con quien comercializó el paquete.

Entre las irregularidades detectadas destacan la venta de excursiones inexistentes, boletos falsificados, promociones engañosas y agencias que desaparecen, tras recibir pagos por adelantado. Estas prácticas afectan tanto a los turistas como a las empresas formalmente establecidas, ya que generan inconformidad entre los visitantes y deterioran la confianza en el destino.

Claudia Ramos, turista originaria de Monterrey, comentó que antes de viajar comparó diversas alternativas y decidió contratar directamente con un operador establecido en Cozumel, ya que recibió información completa del servicio y un comprobante de compra, lo que le brindó mayor confianza.

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Por su parte, Fabián Cabrera, trabajador de una empresa de recorridos turísticos, destacó que contratar directamente con negocios formales permite confirmar disponibilidad, horarios y condiciones del servicio con el operador responsable. Añadió que esta práctica protege al visitante y fortalece a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Representantes del sector coincidieron en que reforzar la información dirigida a los turistas, fomentar la contratación con empresas registradas y fortalecer la vigilancia sobre la comercialización de servicios contribuirá a reducir el riesgo de fraude y preservar la imagen de Cozumel como uno de los principales destinos de cruceros y turismo de naturaleza del país.

Turistas estafados en Cozumel no denuncian por falta de tiempo durante su estancia