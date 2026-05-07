Trabajadores amenazan con tomar el palacio municipal de Carmen

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (SUTPMIDEC) dio un ultimátum con plazo máximo el 11 de mayo para firmar la minuta de trabajo 2026 con el Ayuntamiento de Carmen.

De acuerdo con el secretario general José del Carmen Urueta Moha, ha faltado voluntad y disposición de las autoridades municipales para aceptar un incremento salarial del 3% y mejoras en prestaciones laborales, ya que hasta ahora únicamente ofrecen un 2%, propuesta que el gremio rechazó.

Advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, a inicios de la próxima semana podrían concentrarse trabajadores sindicalizados frente al Palacio Municipal.

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El dirigente sindical informó que las negociaciones continúan, pero reiteró que la postura del sindicato, respaldada por sus delegados, es no aceptar un acuerdo insuficiente.

Otro de los puntos más sensibles es el bono de perseverancia y lealtad (“quinquenio”), prestación que sí se paga en otros municipios y dependencias estatales, pero que en Carmen no ha sido aceptada. El impacto económico sería de aproximadamente 20 millones de pesos, cantidad que el Ayuntamiento considera elevada, aunque para el sindicato representa un beneficio importante.

Además, existen adeudos relacionados con este concepto de 2024 y 2025, con entre 15 y 18 casos pendientes de pago. Urueta Moha indicó que también se registran avances en las minutas laborales de Atasta, Sabancuy, Isla Aguada y Mamantel, aunque en esta última persisten pendientes sobre la actualización al salario mínimo.