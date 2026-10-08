Pobreza y crisis de salud golpean a Hopelchén: 74.9% de la población carece de acceso adecuado a servicios médicos

Para miles de habitantes de Hopelchén, acceder a una consulta médica, conseguir medicamentos o recibir atención especializada representa una dificultad que se suma a las condiciones de pobreza y rezago que prevalecen en buena parte del municipio.

De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026, solamente 12 mil 473 habitantes de Hopelchén tienen acceso a servicios de salud, ya sea mediante instituciones públicas o establecimientos particulares. Esta cifra representa apenas una cuarta parte de la población, mientras que el resto enfrenta distintas limitaciones para recibir atención médica.

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El documento señala que alrededor de 30 mil 982 habitantes, equivalentes al 74.9 por ciento, carecen de un acceso adecuado a los servicios de salud. El problema alcanza tanto a quienes viven en la cabecera municipal como a las comunidades ubicadas en la zona de La Montaña, donde las distancias y las condiciones económicas complican todavía más la posibilidad de acudir a una consulta.

Falta de inversión

A esta situación se suma la falta de inversión municipal en infraestructura sanitaria. Entre 2023 y 2025, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun) no fueron destinados por la administración municipal a obras de mejoramiento en clínicas o Casas de Salud, de acuerdo con la información señalada.

El panorama económico también representa un obstáculo para las familias. La Secretaría de Bienestar Federal reportó que tres de cada cuatro habitantes de Hopelchén se encuentran en situación de pobreza, lo que significa que enfrentan carencias relacionadas con sus ingresos, empleo y condiciones de vida.

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La situación alcanza a gran parte de las comunidades del municipio. De las 136 localidades consideradas en la evaluación de la Secretaría de Bienestar, 130 presentan algún grado de precariedad.

Dentro de esa clasificación, seis comunidades fueron ubicadas con un nivel de necesidad alto; 38 con grado medio y 45 con nivel bajo. Otras seis localidades registraron una necesidad considerada muy baja, mientras que cinco quedaron sin información suficiente para establecer una clasificación.

Los datos reflejan que el acceso a la salud en Hopelchén no depende únicamente de la existencia de clínicas o consultorios, sino también de la capacidad económica de las familias para trasladarse, pagar consultas y adquirir medicamentos cuando estos no se encuentran disponibles en las instituciones públicas.