Vecinos de "El Pedregal" denuncian presuntas afectaciones a la salud por carpintería en Playa del Carmen

Vecinos de la colonia "El Pedregal", en Playa del Carmen, denunciaron presuntas afectaciones a la salud por las emisiones de aserrín, pintura y otros productos químicos utilizados en una carpintería ubicada sobre la calle 55 con avenida Andrés Quintana Roo. Los habitantes señalaron que, pese a haber reportado la situación ante las autoridades municipales, hasta el momento no han recibido una respuesta.

Marleni Santos, vecina de la zona, aseguró que la exposición a estas sustancias le ha provocado molestias de salud y afirmó que lleva tiempo solicitando la intervención de las autoridades de Playa del Carmen sin obtener resultados.

Noticia Destacada Vecinos de “El Pedregal" en Playa del Carmen denuncian falta de agua desde hace casi un mes

Por su parte, Julio Dzul manifestó su preocupación por los posibles efectos de los productos químicos que se utilizan en el establecimiento, pues consideró que podrían afectar tanto a las personas como a las mascotas de la colonia, especialmente a quienes ya padecen algún problema de salud.

Anselmo Cruz señaló que la carpintería lleva más de cinco años operando en esta zona habitacional y sostuvo que algunos vecinos presentan episodios recurrentes de tos y gripe, los cuales atribuyen a la inhalación del aserrín y las sustancias empleadas en el negocio.

Ante esta situación, los habitantes pidieron que las autoridades municipales revisen las condiciones en las que opera la carpintería y atiendan sus reportes.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre alguna inspección oficial que confirme las posibles afectaciones denunciadas por los vecinos.