Vecinos de “El Pedregal" en Playa del Carmen denuncian falta de agua desde hace casi un mes

Habitantes de la colonia El Pedregal, en Playa del Carmen, denunciaron que llevan casi un mes sin agua potable, situación que los ha obligado a comprar pipas para cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, debido a la complicada situación económica de las familias, no pueden costear el abastecimiento de manera constante, mientras los recibos de la concesionaria Aguakan continúan llegando con cobros de 400 pesos en adelante.

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Eugenia Gómez, una de las afectadas, señaló que acudieron a las oficinas de Aguakan para solicitar una solución, pero no recibieron una respuesta favorable.

Según relató, el personal les indicó que estaban trabajando en el problema, sin que hasta el momento se haya restablecido el servicio.

La vecina pidió la intervención de las autoridades para atender de manera urgente la falta de agua, pues aseguró que los habitantes llevan semanas esperando una respuesta concreta.

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Por su parte, Liliana Morales explicó que la escasez ha complicado las actividades domésticas, al grado de que las familias deben racionar el agua y limitar incluso su aseo personal.

Además, advirtió que la falta del líquido ha comenzado a generar problemas en las condiciones sanitarias de las viviendas, por lo que consideró necesario que se restablezca el suministro lo antes posible.