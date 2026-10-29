Acusan a joven de robar automóvil, moto y dinero a su madre; termina ante Fiscalía en Campeche

Un joven de 24 años fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), junto con una mujer, luego de ser señalado por presuntamente robar pertenencias y vehículos de su propia madre en el municipio de Candelaria para después trasladarse a la ciudad y ocultarse en un hotel del malecón.

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Los hechos iniciaron cuando el joven presuntamente se apoderó de un automóvil BMW, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y una motocicleta, todos propiedad de su progenitora.

El uso de las tarjetas bancarias habría permitido a sus familiares rastrear sus movimientos y descubrir que se encontraba hospedado en un establecimiento de la zona del malecón.

Al ser confrontado por sus parientes, el joven presuntamente reaccionó de manera agresiva, por lo que solicitaron la intervención de la Policía para que fuera asegurado.

Durante la revisión de la habitación donde se encontraba, fueron localizados diversos artículos, entre ellos perfumes para mujer, prendas de vestir y dinero en efectivo, los cuales también pertenecían a su madre.

Finalmente, el joven y su acompañante fueron trasladados ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades por el presunto delito de robo.

JGH