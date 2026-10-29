Arquitectos de Campeche denuncian exclusión en la remodelación del Foro Ah Kim Pech

La remodelación del Foro Ah Kim Pech avanzó sin la participación de algún arquitecto local o integrante del Colegio de Arquitectos de Campeche en la elaboración del dictamen y la revisión del proyecto. Los profesionistas se enteraron cuando faltaban pocos días para el fallo de la obra, sin margen suficiente para revisar la propuesta, plantear cambios o conocer las condiciones para participar en los trabajos.

Noticia Destacada Centro Cultural Escénico Foro Ah Kim Pech: Todo sobre el nuevo proyecto, inversión y fecha de inicio de obra.

La falta de información inconformó a los integrantes del colegio, quienes lamentaron que, antes de proyectar una intervención de esta magnitud, desconocen si realizaron los estudios viales, urbanísticos y de mecánica de suelos necesarios para determinar la viabilidad de la obra. El colegio tampoco contó oportunamente con información técnica que le permitiera revisar los planteamientos, evaluar las condiciones del terreno y proponer alternativas para el proyecto.

Diana Piña Amezcua, presidenta del Colegio de Arquitectos de Campeche, explicó que el gremio envió un oficio a la Secretaría de Obras Públicas para manifestar su inconformidad y solicitar información formal. Sin embargo, señaló que tuvieron conocimiento del proyecto cuando faltaban pocos días para el fallo, por lo que no contaron con tiempo suficiente para analizarlo antes de que avanzara el procedimiento.

La representante indicó que las dudas también se expusieron durante una reunión con el titular de Obras Públicas. Entre los aspectos que el colegio buscaba conocer estaban los estudios de mecánica de suelos, los análisis viales y urbanísticos, así como los elementos técnicos considerados para definir el diseño y las características de la intervención.

La representante del colegio pidió que el Gobierno del Estado lo considere desde la planeación de futuras obras, en lugar de informar sobre los proyectos cuando los procedimientos están por concluir. Aunque la representante reconoció que las autoridades no tienen la obligación de consultar al colegio, sostuvo que los especialistas locales pueden aportar propuestas sobre diseño, materiales, ubicación y condiciones técnicas antes de que las decisiones estén tomadas.

Piña Amezcua no pudo precisar cuántas licitaciones estatales han contado con integrantes del colegio durante este año ni cuántos profesionistas locales han obtenido contratos. El gremio busca conocer con anticipación las convocatorias, los montos de inversión y las condiciones para competir.

Entre los proyectos sobre los que los arquitectos han solicitado información figuran la remodelación del Foro Ah Kim Pech, a través de la construcción del Foro Cultural Escénico, conocido coloquialmente como el “Teatro del Jaguar”.

JGH