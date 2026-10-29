CANACAR exige acciones inmediatas contra la inseguridad carretera en el Estado de México

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), junto con HAMOTAC, INDECO y FEMATRAC, exigió acciones inmediatas para combatir la inseguridad carretera y mejorar las condiciones de operación del transporte de carga en el Estado de México.

A través de su cuenta de X, la CANACAR informó que los dirigentes de las cuatro organizaciones participaron en la primera reunión de mesas resolutivas con autoridades mexiquenses, donde expusieron las principales problemáticas que enfrentan las empresas transportistas y los operadores.

El encuentro forma parte del diálogo entre el sector y las autoridades para atender las demandas relacionadas con la seguridad y las condiciones de trabajo en las carreteras.

¿Qué exigieron los transportistas a las autoridades del Estado de México?

Durante la reunión, los representantes del autotransporte insistieron en la necesidad de establecer compromisos concretos para atender los problemas de inseguridad que enfrentan diariamente los operadores y las empresas.

La CANACAR señaló que las soluciones deben contemplar plazos definidos y mecanismos de seguimiento, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los acuerdos.

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Las organizaciones también solicitaron respuestas inmediatas para mejorar las condiciones de operación del sector y evitar que sus demandas queden únicamente en reuniones de trabajo.

¿Qué autoridades participaron en las mesas resolutivas?

En el encuentro estuvieron presentes representantes de las secretarías de Gobierno, Movilidad y Seguridad del Estado de México.

También participaron funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Fiscalía y la Guardia Nacional.

Ante estas dependencias, los dirigentes de CANACAR, HAMOTAC, INDECO y FEMATRAC plantearon la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para atender los problemas del transporte de carga.

Encabezada por los líderes de #CANACAR, #HAMOTAC, #INDECO y #FEMATRAC, se llevó a cabo la primera reunión de mesas resolutivas con autoridades del Estado de México, en la que se expusieron las principales problemáticas que afectan al sector y se planteó la necesidad de atenderlas con acciones inmediatas y resultados concretos. En el encuentro participaron representantes de las secretarías de Gobierno, Movilidad y Seguridad, así como de la SICT, la Fiscalía y la Guardia Nacional, ante quienes se expusieron las condiciones de inseguridad y los desafíos que enfrentan diariamente las empresas transportistas así como las y los operadores. Las organizaciones subrayaron que la seguridad carretera y las condiciones para operar no pueden seguir esperando, por lo que insistieron en la necesidad de establecer compromisos puntuales, plazos definidos y mecanismos de seguimiento que permitan garantizar resultados. El sector mantiene su disposición al diálogo, al tiempo que reitera su solicitud de respuestas inmediatas y soluciones efectivas. — CANACAR (@canacarmexico) October 29, 2026

CANACAR mantiene diálogo tras protestas de transportistas

La reunión se desarrolló después de las movilizaciones de transportistas registradas esta semana en diversas carreteras del país, que derivaron en acuerdos para instalar mesas de trabajo con autoridades federales.

Entre los temas que forman parte de estas negociaciones se encuentran la seguridad carretera, la infraestructura, las condiciones laborales y los asuntos fiscales.

La CANACAR reiteró que las organizaciones mantienen su disposición al diálogo, pero insistió en que la seguridad de los operadores y las condiciones para desarrollar sus actividades no pueden seguir esperando.

Hasta el momento, la cámara no informó sobre acuerdos específicos alcanzados durante esta primera reunión con las autoridades del Estado de México ni precisó fechas para su cumplimiento.

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