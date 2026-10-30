Marina lleva consultas médicas gratuitas a habitantes de Noh-Bec, en Felipe Carrillo Puerto

Con una excelente participación de la ciudadanía, se llevó acabo en la comunidad de Noh-Bec, el Programa de atención Médica de Primer Contacto en lugares de difícil acceso en su séptima fase Litoral Golfo a in de llevar servicio de salud y otros servicios básicos a comunidades remotas y vulnerables en Quintana Roo.

Los ciudadanos aprobaron este tipo de servicios gratuitos que se viene realizando priorizando la salud, toda vez que desplazarse a otros puntos de la entidad para una consulta requiere dinero, aseguran.

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La Brigada Médica, se llevó a cabo en las instalaciones del domo deportivo de la comunidad de Noh-Bec, por parte de la Secretaria de la Marina, quienes arribaron al sitio minutos tarde, mientras que la ciudadanía ya aguardaba ser atendidos desde consulta médica principalmente, toda vez que los servicios dental, y psicología, no llegaron.

Por lo que tras establecerse en el lugar, de inmediato procedieron a brindar las atenciones a las personas que aguardaban en el lugar, principalmente los de la tercera edad, e incluso madres de familia llevaron a sus hijos a complementar el esquema de vacunación, mientras que otros elementos aguardaban brindar servicio de corte de cabello de manera gratuita.

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Cabe mencionar que durante este programa, se desplegarán brigadas multidisciplinarias con un médico general y 3 enfermeros, los cuales ofrecerán servicios gratuitos como: consulta general, pláticas de salud preventiva y otros servicios de labor social como corte de cabello y labor social (limpieza de espacios públicos y recolección de basura), como parte del Plan Marina, buscando ser el primer punto de contacto para quienes no tienen fácil acceso a los servicios médicos.