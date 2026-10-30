Plan DN-III-E cumple 60 años: Ejército Mexicano ha atendido más de 87 mil emergencias, informa Defensa

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el Plan DN-III-E se ha aplicado en más de 87 mil eventos de emergencia desde 1966, como parte de las acciones del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para auxiliar a la población ante desastres naturales y otras contingencias.

Durante la ceremonia por el 60 aniversario del Plan DN-III-E, encabezada este viernes 30 de octubre de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, Estado de México, el general destacó la evolución de este programa de auxilio.

Trevilla Trejo también informó que, desde 1996, las Fuerzas Armadas mexicanas han participado en 99 operaciones de ayuda humanitaria en 30 países, con lo que el alcance del programa ha trascendido las fronteras nacionales.

¿Cuántas emergencias ha atendido el Plan DN-III-E en México?

El titular de la Defensa Nacional señaló que, durante seis décadas, el personal militar ha participado en más de 87 mil eventos relacionados con terremotos, inundaciones, huracanes, incendios y emergencias sanitarias.

Recordó que el Plan DN-III-E se gestó en 1965 por instrucciones del entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, y fue presentado oficialmente el 17 de junio de 1966.

Noticia Destacada Defensa lista para activar Plan DN-III-E en Campeche

Su primera aplicación ocurrió en octubre de ese mismo año, cuando el huracán Inés provocó el desbordamiento de los ríos Pánuco y Tamesí, con afectaciones en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

De acuerdo con Trevilla Trejo, aquella emergencia dejó alrededor de 2 mil 500 viviendas destruidas y marcó el inicio de la aplicación del programa.

Defensa destaca nuevas capacidades del Plan DN-III-E

Ricardo Trevilla explicó que el programa ha incorporado nuevas capacidades para atender emergencias derivadas de fenómenos climáticos, sanitarios y sociales.

Entre ellas mencionó el Batallón de Atención a Emergencias, el Centro Estratégico Militar de Acopio, la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre y siete batallones de ingenieros equipados con maquinaria pesada.

El secretario destacó que estos recursos han fortalecido la capacidad de respuesta del Ejército ante contingencias como la pandemia de COVID-19, el huracán John de 2024 y las lluvias que afectaron a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz en 2025.

México ha brindado ayuda humanitaria en 30 países desde 1996

Durante su discurso, el titular de Defensa resaltó la participación de militares mexicanos en operaciones internacionales de auxilio.

Precisó que desde 1996 se han realizado 99 intervenciones humanitarias en 30 países, entre las que mencionó acciones en Estados Unidos y Venezuela durante la actual administración.

Trevilla Trejo también reconoció la participación de la sociedad mexicana mediante donaciones destinadas a las familias afectadas por emergencias.

Finalmente, aseguró que las Fuerzas Armadas mantendrán su compromiso de brindar apoyo a las comunidades que enfrenten situaciones de desastre.

El secretario subrayó que la protección de la población constituye una de las responsabilidades del personal militar y reiteró que el Plan DN-III-E continuará como instrumento de auxilio ante las emergencias que se presenten en el país.

IO