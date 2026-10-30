Papa León XIV hace historia: se convierte en el primer pontífice en votar en elecciones de Estados Unidos

El Papa León XIV se convirtió en el primer pontífice en ejercicio del que se tiene registro que vota en unas elecciones de Estados Unidos, después de enviar su boleta por correo para los comicios intermedios del próximo martes 3 de noviembre de 2026.

La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó este viernes 30 de octubre que Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Illinois, ejerció su derecho al voto como ciudadano estadounidense, pese a encontrarse al frente de la Iglesia católica.

La Santa Sede explicó que el pontífice mantiene una trayectoria de participación electoral y que esta ocasión no fue la excepción, por lo que envió su voto por correo a Chicago.

¿Por qué el papa León XIV puede votar en Estados Unidos?

León XIV conserva su ciudadanía estadounidense, por lo que mantiene el derecho a participar en los procesos electorales de su país natal.

El Vaticano señaló que el pontífice ha ejercido ese derecho siempre que ha reunido los requisitos legales, incluso durante los años en que residió en Perú.

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La Santa Sede también destacó que León XIV considera la participación democrática como un derecho y un deber de los ciudadanos.

El Vaticano no reveló por qué candidatos o partidos votó el pontífice, ya que el sentido de su sufragio es privado.

¿Qué se elige en Estados Unidos el 3 de noviembre de 2026?

Las elecciones intermedias de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre y permitirán renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 lugares del Senado.

BREAKING: Pope Leo XIV makes history as the first pope ever to vote in a U.S. election. The Vatican confirms the first American-born pope, Robert Francis Prevost, has submitted a mail-in ballot in his home state of Illinois ahead of the November midterms, exercising his right to vote as a U.S. citizen. The Chicago-born pontiff continues to maintain his American citizenship while leading the Catholic Church. | @marthamaccallum @AmericaNewsroom — Fox News (@FoxNews) October 30, 2026

Además, los ciudadanos elegirán gobernadores en 36 estados, junto con otros cargos estatales y locales.

Estos comicios determinarán la composición del Congreso durante los próximos dos años y el equilibrio de poder frente al gobierno del presidente Donald Trump.

Con su participación, León XIV marca un precedente en la historia del papado, al ejercer públicamente su derecho al voto en unas elecciones estadounidenses mientras encabeza la Iglesia católica.

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