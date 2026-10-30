Marchan en Candelaria para exigir justicia por Itzel Guzmán y otras víctimas de violencia

Al grito de “Ni una más” y “Justicia para Itzel”, mujeres, familiares de víctimas y ciudadanos recorrieron las principales calles de Candelaria para exigir el esclarecimiento de la muerte de Itzel Guzmán Juárez, así como de otros casos de feminicidio, desaparición y homicidio registrados en el municipio. La movilización pacífica se realizó el jueves 29 de octubre y fue encabezada por integrantes de los colectivos Itzamkanac y Río Violeta, quienes reclamaron respuestas a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

Noticia Destacada Convocan a marcha para exigir justicia por Itzel, joven hallada sin vida en Candelaria, Campeche

La marcha se realizó por las principales calles de la cabecera municipal de Candelaria, con un recorrido desde la plaza principal por las calles 17, 15, 18 y 23, además de la avenida Emancipadores, hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía. Durante el trayecto, los manifestantes exhibieron pancartas con mensajes como “No aparecemos muertas, nos matan”, “Somos el grito de las que ya no están” y “Todas las madres merecen ver a sus hijas regresar”, mientras llamaban a la población a sumarse a las exigencias de justicia.

Entre las consignas también se escucharon los nombres de Jazmín, Kity, Abraham y Armando, por quienes los participantes solicitaron avances en las investigaciones. La protesta se realizó días después de que Itzel Guzmán Juárez fuera localizada sin vida el pasado 24 de octubre en la colonia Acalán, un caso que ha generado preocupación entre habitantes y familiares, quienes demandan que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La movilización concluyó frente a la sede de la Fiscalía en Candelaria, donde los asistentes reiteraron su inconformidad por la falta de respuestas que denuncian en distintos casos. Con expresiones como “Candelaria escucha, esta es tu lucha” y “Justicia para todas y todos”, los colectivos exigieron a las autoridades fortalecer las investigaciones, informar sobre sus avances y garantizar que las familias de las víctimas tengan acceso a la justicia.

JGH