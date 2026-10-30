INE destruye 11 mil credenciales en Campeche y advierte que otras 36 mil perderán vigencia

El Instituto Nacional Electoral destruyó 11 mil 059 credenciales para votar en Campeche como parte de las acciones de actualización y depuración del Padrón Electoral, previo al Proceso Electoral 2026-2027.

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Los documentos correspondían a identificaciones devueltas por ciudadanos, retiradas de los módulos por fallecimiento de sus titulares o suspensión de sus derechos políticos, así como credenciales entregadas por terceras personas.

La destrucción se llevó a cabo durante una sesión de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores, con la presencia de representantes de los partidos PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano y SOMOS. Antes de su eliminación, las credenciales fueron leídas y contabilizadas como parte del procedimiento de control.

Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva del INE en Campeche, explicó que estas acciones forman parte de los primeros trabajos para integrar la Lista Nominal que se utilizará en las elecciones del 6 de junio de 2027. El procedimiento busca evitar que documentos que ya no tienen validez permanezcan activos y garantizar la confidencialidad de los datos personales.

Ernesto Rodríguez Juárez, vocal del Registro Federal de Electores en la entidad, exhortó a los jóvenes que cumplirán 18 años antes o el mismo día de la jornada electoral a tramitar su credencial. También pidió actualizar sus datos a quienes cambiaron de domicilio, perdieron su identificación o fueron víctimas de robo.

El funcionario electoral advirtió que 35 mil 984 campechanas y campechanos tienen credenciales con vigencia hasta 2026, por lo que deberán renovarlas antes de que concluya el año para evitar contratiempos al momento de participar en los comicios del próximo año.

La depuración del padrón y la renovación de identificaciones forman parte de los preparativos del INE para las elecciones de 2027, por lo que las autoridades electorales insistieron en la importancia de que la ciudadanía revise la vigencia de su credencial y realice los trámites pendientes.

JGH