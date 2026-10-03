Quintana Roo suma tres muertes por influenza y ocupa primer lugar nacional

Quintana Roo sumó una nueva defunción por influenza y alcanzó tres fallecimientos durante la temporada interestacional 2026, con lo que se colocó en el primer lugar nacional por número de muertes asociadas a esta enfermedad, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), con corte al 1 de octubre. La entidad concentra 27.3 por ciento de las 11 defunciones reportadas en el país, es decir, tres de cada 11 fallecimientos registrados durante este periodo.



Este nuevo deceso también elevó el porcentaje de letalidad estatal, aunque el reporte no precisa la tasa actualizada, respecto a contagios, Quintana Roo acumuló 73 casos confirmados de influenza, equivalentes a 9.3% del total nacional, por lo que se ubicó entre las cinco entidades con mayor número de pacientes. Yucatán encabezó la lista con 35.2 por ciento, seguido de Ciudad de México, con 9.8%.



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El panorama también reflejó la circulación de otros virus respiratorios. En el caso de COVID-19, Quintana Roo registró dos nuevos contagios y llegó a 44 casos confirmados en lo que va del 2026, todos identificados mediante pruebas de laboratorio RT-PCR.



El informe epidemiológico señaló que la positividad acumulada por influenza durante 2026 fue de 5.3 por ciento. La tendencia mostró un ascenso sostenido a partir de la semana epidemiológica 20, alcanzó su punto máximo en la semana 31 y posteriormente comenzó a descender hasta la semana 35, aunque los nuevos contagios y fallecimientos mantienen a la entidad entre los focos de atención.



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Ante este escenario y la proximidad de la temporada invernal, los Servicios Estatales de Salud (Sesa) prepara la campaña de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo, a fin de reducir el riesgo de complicaciones y fallecimientos por enfermedades respiratorias. La dependencia contempla ampliar la cobertura mediante unidades médicas y puntos de vacunación, además de mantener la vigilancia epidemiológica para identificar oportunamente los contagios y atender a pacientes con síntomas de gravedad.



La vigilancia se realiza mediante una estrategia centinela que contempla 464 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER) en el país, donde se identifican casos influenza e infección respiratoria aguda grave y se realizan pruebas RT-PCR para confirmar los contagios y determinar los tipos de virus. La temporada interestacional 2026 comenzó en la semana epidemiológica 21 y concluirá en la 39, por lo que todavía se mantiene activo el monitoreo de virus respiratorios.

