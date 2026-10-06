Cancelan ferry de las 6:30 horas de Cozumel y afectan a trabajadores y estudiantes

La cancelación de la primera salida marítima de las 6:30 horas hacia Playa del Carmen comenzó a afectar a residentes de Cozumel que dependen del ferry de Xcaret Xailing para llegar a tiempo a sus centros de trabajo, escuelas, citas y trámites fuera de la isla. A partir de ayer, la primera frecuencia quedó establecida a las 7:30 horas, luego de que la empresa notificara a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) el ajuste, atribuido a la baja temporada turística.

El cambio obliga a los usuarios a esperar una hora adicional antes de abandonar la isla y reduce el margen para quienes deben continuar hacia Cancún, Puerto Morelos u otros puntos de la Riviera Maya. Trabajadores, estudiantes, personal médico, empleados de comercios y personas con citas programadas se encuentran entre quienes deben reorganizar sus tiempos para llegar a sus destinos.

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Miguel Gamboa, trabajador que utiliza diariamente el servicio, señaló que la primera salida resulta indispensable para quienes tienen jornadas laborales tempranas. “Una hora puede hacer la diferencia cuando la entrada al trabajo es temprano. No todos tienen la posibilidad de modificar su horario”, comentó.

Para los estudiantes, el retraso también repercute en los tiempos de traslado, debido a que después de desembarcar en Playa del Carmen deben utilizar otro transporte para llegar a sus centros educativos.

Gabriela Morales, quien estudia en ese municipio, explicó que la modificación reduce el margen para llegar a clases.

El impacto también alcanza a quienes continúan su recorrido hacia otros municipios.

Arturo Espinoza, trabajador del sector turístico, señaló que “el problema no termina cuando se llega a Playa del Carmen. Muchos todavía tienen que trasladarse hasta Cancún o Puerto Morelos”, indicó.

Las navieras operan bajo un esquema de libre competencia y pueden modificar sus frecuencias de acuerdo con sus necesidades operativas y la demanda. Para ello, deben comunicar a la Apiqroo, antes del mediodía de cada jueves, los cambios previstos en sus operaciones.

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Patricia Herrera, residente de Cozumel, consideró que el servicio marítimo tiene una función distinta para quienes viven en la isla. “Para un turista el ferry forma parte del viaje, pero para quienes trabajan o estudian fuera es el medio de transporte que permite cumplir con actividades todos los días”, expresó.

La modificación cobra relevancia para los residentes porque Cozumel carece de una conexión terrestre directa con el continente. La salida de las 6:30 horas permitía realizar el cruce temprano y disponer de mayor margen para los traslados terrestres posteriores; ahora, quienes dependen de esa conexión deberán ajustar sus horarios o asumir un menor margen para llegar a sus actividades.