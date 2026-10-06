Lluvias benefician a pescadores de María Elena y Punta Herrero ante falta de agua

Mientras que para algunos habitantes el mal tiempo que ha imperado en los últimos días ha representado afectaciones, para los pobladores de las comunidades pesqueras de María Elena y Punta Herrero las lluvias han sido una bendición, al permitirles resolver de manera momentánea el problema de la falta de agua dulce que enfrentaban más de 80 trabajadores del mar.

Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días permitieron a los pescadores captar y almacenar agua de lluvia en rotoplax, recurso que representa la principal fuente para abastecerse del vital líquido en estas comunidades.

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De acuerdo con información proporcionada por Roberto Uc Martín, subdelegado de María Elena, ubicada a más de cien kilómetros en línea recta de la cabecera municipal, las lluvias que se han registrado en la zona centro de Quintana Roo beneficiaron a los habitantes de la isla, debido a que la captación de agua pluvial es la única forma de obtener agua dulce en este sitio.

Señaló que, con las recientes precipitaciones, cada pescador logró captar en promedio alrededor de 5 mil litros de agua, cantidad que podría permitirles contar con el vital líquido durante aproximadamente dos meses, siempre y cuando hagan un uso adecuado de las reservas.

En Punta Herrero, una cisterna con capacidad de 60 mil litros está casi llena gracias a las recientes lluvias / Justino Xiu Chan

Por su parte, Javier Chan Chan, subdelegado de la colonia de pescadores de Punta Herrero, informó que en esta localidad también se registraron lluvias que permitieron a los habitantes almacenar agua suficiente para las próximas semanas.

Agregó que la cisterna de la comunidad, con capacidad para 60 mil litros, se encuentra casi llena, por lo que, de momento, el problema de abastecimiento de agua dulce quedó resuelto.