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Cancún prevé repunte turístico por celebraciones de Día de Muertos

El Aeropuerto Internacional de Cancún programó 417 operaciones en una sola jornada, entre llegadas y salidas nacionales e internacionales

Por Redacción Por Esto!

1 de nov de 2026

2 min

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La festividad movilizará a 2.7 millones de turistas en México y generará una derrama estimada de 15 mil 737 millones de pesos, según la Secretaría de Turismo federal
La festividad movilizará a 2.7 millones de turistas en México y generará una derrama estimada de 15 mil 737 millones de pesos, según la Secretaría de Turismo federal / POR ESTO!

El destino se prepara para uno de los periodos vacacionales más concurridos del año. El Día de Muertos movilizará a 2.7 millones de turistas en todo el país, con una derrama económica estimada en 15 mil 737 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo federal. Una parte importante de este flujo se concentra en los destinos del Caribe Mexicano, donde esta ciudad conserva su posición como principal puerta de entrada.

El Aeropuerto Internacional de Cancún programó 417 operaciones en una sola jornada: 208 llegadas (78 nacionales y 130 internacionales) y 209 salidas (79 nacionales y 130 internacionales). Estas cifras reflejan la intensidad del tránsito aéreo durante los días centrales de la festividad, así como la relevancia que mantiene el destino para el turismo nacional y extranjero.

Procesiones, desfiles de catrinas, rituales mayas y exhibiciones de altares formaron parte de las actividades realizadas en distintos puntos de Quintana Roo

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La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo calcula que las festividades generarán una derrama de 53 mil millones de pesos, monto que contempla el gasto de los viajeros y la adquisición de artículos tradicionales, como cempasúchil, pan de muerto y veladoras. De esta cantidad, la actividad turística aportaría cerca del 30 por ciento.

Para Cancún, estas proyecciones representan una oportunidad de dinamizar la ocupación de habitaciones, los restaurantes, el transporte terrestre y las ventas en establecimientos locales.

La ciudad dispone de una amplia infraestructura hotelera y servicios orientados a los visitantes; sin embargo, también enfrenta el desafío de distribuir los beneficios más allá de las grandes cadenas, para que alcancen a trabajadores temporales, pequeños comercios y prestadores independientes del centro y las colonias.

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