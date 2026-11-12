Denuncian presunto despido de 30 trabajadores del hotel Wyndham Altra en Playa del Carmen por exigir reparto de utilidades

Por represalias al exigir sus derechos laborales fueron despedidos alrededor de 30 trabajadores del hotel Wyndham Altra en Playa del Carmen con 13 y 15 años de antigüedad.

La protestar fue contra el incumplimiento en el pago de utilidades y otras prestaciones e intentar cambiar de representación sindical, denunció Erika Domínguez, una de las afectadas.

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En conferencia de prensa, los ex trabajadores forman parte de una plantilla aproximada de 110 trabajadores, y señalaron que el conflicto comenzó desde mayo pasado de este 2026 al exigir que se respetaran sus derechos laborales, reparto de utilidades conforme a ley, mejores condiciones en el pago de propinas.

Erika Domínguez, remató con que la empresa aseguró que no habría represalias por sus manifestaciones, la situación se complicó cuando buscaron asesoría de la CROC para cambiar de sindicato, al considerar que la FESOC no defendía adecuadamente sus intereses.