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Quintana Roo / Riviera Maya

Denuncian presunto despido de 30 trabajadores del hotel Wyndham Altra en Playa del Carmen por exigir reparto de utilidades

Los afectados señalaron que fueron despedidos luego de exigir el pago de utilidades, mejores condiciones en el reparto de propinas y cambios en su representación sindical.

Por Gustavo Escalante

12 de nov de 2026

1 min

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El conflicto comenzó en mayo de 2026, cuando los trabajadores reclamaron el cumplimiento de sus derechos laborales y buscaron asesoría de la CROC para cambiar de sindicato
El conflicto comenzó en mayo de 2026, cuando los trabajadores reclamaron el cumplimiento de sus derechos laborales y buscaron asesoría de la CROC para cambiar de sindicato / Gustavo Escalante

Por represalias al exigir sus derechos laborales fueron despedidos alrededor de 30 trabajadores del hotel Wyndham Altra en Playa del Carmen con 13 y 15 años de antigüedad.

La protestar fue contra el incumplimiento en el pago de utilidades y otras prestaciones e intentar cambiar de representación sindical, denunció Erika Domínguez, una de las afectadas.

Despidos injustificados concentran el 95 por ciento de las asesorías por parte de funcionarios del ramo, mientras trabajadores también enfrentan cobros indebidos y obstáculos para presentar sus reclamaciones

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En conferencia de prensa, los ex trabajadores forman parte de una plantilla aproximada de 110 trabajadores, y señalaron que el conflicto comenzó desde mayo pasado de este 2026 al exigir que se respetaran sus derechos laborales, reparto de utilidades conforme a ley, mejores condiciones en el pago de propinas.

Erika Domínguez, remató con que la empresa aseguró que no habría represalias por sus manifestaciones, la situación se complicó cuando buscaron asesoría de la CROC para cambiar de sindicato, al considerar que la FESOC no defendía adecuadamente sus intereses.

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