Campeche realizará el sorteo del Servicio Militar para mil 116 jóvenes el 29 de noviembre

La generación 2008 tendrá su primera participación en el sorteo del Servicio Militar Nacional el próximo domingo 29 de noviembre, cuando mil 116 jóvenes inscritos en la Junta Municipal de Reclutamiento de la Alcaldía de Campeche acudan a la Unidad Deportiva “Presidentes de México” para conocer el resultado que determinará el cumplimiento de esta obligación.

Alondra Reyes Ku, jefa de la Junta Municipal de Reclutamiento, informó que la actividad comenzará a las 8:00 horas, aunque las puertas de la unidad deportiva abrirán desde las 7:30 horas. Por ello, pidió a los participantes llegar con anticipación, ya que el acceso estará restringido exclusivamente a los jóvenes que aparecen en el padrón del sorteo.

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La funcionaria precisó que los familiares no podrán ingresar a la sede, por lo que los asistentes deberán acudir por cuenta propia y atender las indicaciones del personal encargado de la organización. El procedimiento forma parte de las actividades anuales para determinar la situación de los jóvenes que tramitaron su Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Uno de los pendientes antes de la fecha señalada es la entrega de cartillas físicas a quienes completaron su registro, pero todavía no han acudido por el documento. Para estos casos, la Junta Municipal habilitó el Centro de Atención Municipal (CAM), donde los interesados podrán recogerlo de lunes a viernes, hasta el 27 de noviembre.

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Reyes Ku aclaró que estos jóvenes ya cuentan con una matrícula asignada, por lo que deberán acudir dentro del plazo establecido para obtener su cartilla antes del sorteo. La recomendación también busca evitar que alguno de los inscritos llegue a la actividad sin haber recogido previamente su documento.

Respecto al cuidado de la cartilla, la titular de Reclutamiento pidió a los participantes no llevarla innecesariamente durante el sorteo, a fin de evitar su deterioro o extravío. En su lugar, sugirió aprenderse el número de matrícula, anotarlo en el teléfono celular o conservarlo en algún medio que permita consultarlo sin manipular el documento oficial.

Por otra parte, los hombres que ya rebasaron la edad ordinaria para realizar el servicio y que, por alguna circunstancia, no efectuaron el trámite podrán solicitar información el próximo año en el Centro de Atención Municipal, donde recibirán orientación sobre las opciones disponibles para regularizar su situación y obtener el documento.