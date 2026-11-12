Colectivos advierten que retomarán los bloqueos en la Zona Hotelera de Cancún en caso de no concretarse el diálogo con autoridades

El colectivo feminista Xtabay Quintana Roo advirtió que podría retomar sus acciones de protesta si las autoridades no concretan el diálogo que ofrecieron para atender sus demandas, luego de que sus integrantes liberaran los accesos de entrada y salida de la Zona Hotelera de Cancún y trasladaran su plantón a un retorno del Boulevard Kukulcán. Una de sus representantes señaló que todavía no existe un acuerdo formal, sino únicamente un primer acercamiento con las autoridades.

En entrevista, la activista explicó que el cierre de las vialidades fue una medida de emergencia para conseguir que las autoridades atendieran sus exigencias, luego de varios días de permanecer en protesta sin obtener respuestas. Aseguró que la intención nunca fue perjudicar a la ciudadanía, sino visibilizar los casos por los que llevan meses solicitando justicia.

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Detalló que el colectivo ya había realizado movilizaciones en Chetumal, donde mantuvieron un plantón durante aproximadamente tres días en las instalaciones de los juzgados. Posteriormente, trasladaron su protesta a Cancún, luego de que, según relató, el fiscal les propusiera acudir a esta ciudad para dar seguimiento a sus peticiones.

La representante recordó que el pasado 10 de agosto sostuvieron una mesa de trabajo con el fiscal y otros funcionarios, quienes se comprometieron a revisar las carpetas de investigación, brindar atención psicológica a las víctimas y gestionar los peritajes necesarios. Sin embargo, afirmó que estos compromisos no se cumplieron y que los expedientes no registraron los avances que esperaban conforme a los procedimientos legales.

Ante la falta de resultados, las integrantes de Xtabay, con el respaldo de Madres Buscadoras de Quintana Roo, decidieron intensificar la protesta mediante el cierre de los accesos a la Zona Hotelera. Según la activista, la respuesta de las autoridades ocurrió en menos de una hora después de implementar esta medida, por lo que consideraron que finalmente habían conseguido atraer su atención.

Aunque decidieron reabrir la circulación por consideración a los ciudadanos que utilizan diariamente esta vía, aclaró que permanecerán en el plantón mientras esperan que se concrete el encuentro ofrecido por las autoridades. Advirtió que, si no se lleva a cabo el diálogo o no obtienen respuestas, el colectivo analizará nuevas acciones para continuar exigiendo justicia por los casos que representan.