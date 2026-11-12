Ricardo Monreal se reúne con Ariadna Montiel en San Lázaro; Morena define agenda legislativa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó sobre una reunión con la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, en las instalaciones de San Lázaro.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador explicó que el encuentro tuvo como propósito intercambiar puntos de vista sobre los desafíos que enfrenta el trabajo parlamentario y establecer las acciones que impulsará el movimiento político.

Morena busca coordinar acciones con sus aliados en el Congreso

Monreal señaló que durante la reunión también se abordó la coordinación entre Morena y sus partidos aliados para avanzar en los temas legislativos.

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El diputado destacó la importancia de definir una ruta de trabajo conjunta desde el partido y sus representaciones parlamentarias, ante los asuntos que deberán atenderse en el Congreso.

Aunque el mensaje no detalló cuáles fueron las iniciativas o reformas específicas discutidas, el encuentro refleja la comunicación entre la dirigencia nacional de Morena y sus representantes en la Cámara de Diputados para establecer prioridades y líneas de acción.

Hoy, en San Lázaro, recibimos a nuestra presidenta nacional, @A_MontielR, para intercambiar puntos de vista sobre los retos legislativos y definir las acciones que, desde MORENA, en coordinación con nuestros aliados, llevaremos adelante. https://t.co/Y6bYcYJkkf — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 12, 2026

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que aparecen Ricardo Monreal y Ariadna Montiel durante su reunión en San Lázaro.

IO