Tepalcatepec suspende actividades por motivos de seguridad; pide a estudiantes y población permanecer en casa

El Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, anunció la suspensión de actividades en todas las áreas de la administración municipal debido a cuestiones de seguridad. A través de un comunicado oficial, también solicitó a la comunidad estudiantil suspender sus labores durante este jueves.

La autoridad municipal pidió a los habitantes atender las recomendaciones y permanecer en sus hogares, además de mantenerse informados mediante las páginas oficiales del gobierno local.

Ayuntamiento de Tepalcatepec suspende actividades

En el aviso difundido por el gobierno municipal se informó que la medida comprende todas las dependencias del Ayuntamiento, sin especificar cuánto tiempo permanecerán suspendidas las labores ni cuándo se reanudarán las actividades habituales.

La disposición también contempla a la comunidad escolar, a la que se solicitó no realizar actividades durante el día señalado en el comunicado.

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Piden a habitantes permanecer en sus casas

Como parte de las recomendaciones preventivas, el Ayuntamiento exhortó a la población a evitar salir de sus domicilios y mantenerse pendiente de cualquier actualización difundida a través de sus canales oficiales.

El comunicado justifica estas medidas por cuestiones de seguridad, aunque no precisa cuáles son los acontecimientos que motivaron la suspensión de actividades ni ofrece detalles sobre posibles incidentes en el municipio.

La administración local señaló que la seguridad de las familias es la prioridad y pidió a los habitantes atender las indicaciones mientras se mantiene la situación.

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