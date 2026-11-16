Isla Pasión, ubicada frente a las costas de Cozumel, obtuvo el primer lugar como la Mejor Playa del Mundo 2026 en los premios Travellers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor, reconocimiento que la coloca por encima de destinos de playa de países como Grecia, Aruba y Portugal.

El listado fue anunciado el 17 de febrero de 2026 por Tripadvisor y se elaboró a partir de la calidad y cantidad de opiniones compartidas por viajeros durante los últimos 12 meses. Para esta edición, la plataforma consideró las reseñas publicadas entre el 30 de noviembre de 2024 y el 1 de diciembre de 2025.

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De acuerdo con la clasificación mundial, Isla Pasión ocupó el primer puesto, seguida por Elafonissi Beach, en Grecia; Balos Lagoon, también en Grecia; Eagle Beach, en Aruba, y Praia da Falésia, en Portugal.

Este destino se caracteriza por sus aguas cristalinas, playas de arena clara y un entorno natural que permite realizar actividades acuáticas, como esnórquel y paseos en kayak. Además, su acceso es exclusivamente por embarcación, lo que la convierte en una opción para excursiones de un día desde Cozumel.

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El reconocimiento también destaca los atractivos naturales de la isla, entre ellos sus arrecifes de coral protegidos y las zonas de anidación de tortugas marinas, elementos que forman parte de la experiencia que los visitantes pueden encontrar en este punto del Caribe Mexicano.

Con este resultado, Isla Pasión se posicionó como el destino de playa mejor calificado a nivel mundial en la edición 2026 de los premios de Tripadvisor, que distinguen lugares turísticos a partir de las experiencias y valoraciones de sus visitantes.