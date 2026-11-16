La posibilidad de lluvias dispersas aumentará durante la tarde y noche de este lunes en el estado de Campeche, debido a las condiciones atmosféricas que dominan la península de Yucatán y al desarrollo de una vaguada, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Protección Civil.

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Las precipitaciones previstas podrían ser de ligeras a moderadas, con algunos episodios ocasionalmente fuertes, por lo que no se descartan cambios en las condiciones del tiempo durante las próximas horas.

Además de las lluvias, otro sistema comenzará a influir en el clima de la entidad. Se trata del frente frío número 6, que actualmente se extiende sobre el Golfo de México y continúa desplazándose hacia el sureste.

Su llegada a Campeche está prevista para el transcurso del martes, por lo que las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante los próximos días conforme avance este sistema.

Por ahora, el aire marítimo proveniente del mar Caribe mantiene su influencia sobre la península de Yucatán, mientras que la vaguada favorecerá el incremento de las precipitaciones en territorio campechano.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones durante las lluvias, especialmente al conducir y transitar por calles y carreteras, además de mantenerse atenta a los avisos oficiales.

JGH