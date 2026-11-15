Actualizan estudios para construir barrera antisargazo de 60 kilómetros en Quintana Roo

El proyecto de la Gran Barrera Oceánica GBO 60x60, que contempla la instalación de una barrera antisargazo de 60 kilómetros frente a las costas de Quintana Roo, entró en una nueva etapa de actualización de estudios técnicos y gestión de financiamiento por 96 millones de dólares. La obra busca interceptar la macroalga en altamar y proteger siete municipios, aunque todavía debe definirse su ubicación por tramos, características, mecanismo de anclaje y costos de mantenimiento. De acuerdo con las autoridades estatales, la proyección es que entre en operación en el 2028 y que empresas mexicanas participen en su fabricación.

No contempla la fase actual la instalación de la estructura, sino la actualización de los estudios que permitirán determinar dónde se colocará, qué tipo de materiales y dimensiones requerirá, cómo se anclará sin afectar el lecho marino ni los arrecifes, así como cuánto costará operarla y conservarla en condiciones adecuadas.

Una vez concluidos esos análisis se podrá establecer el esquema de financiamiento y el calendario de ejecución del proyecto.

Dicha propuesta consiste en colocar una barrera flotante antes de que el sargazo llegue a las playas, con el propósito de interceptarlo en aguas someras y conducirlo hacia puntos de recolección. De esta manera se busca reducir su acumulación y descomposición en la arena, procesos que generan malos olores, gases y afectaciones a la salud, además de daños a pastos marinos, arrecifes y a la actividad turística.

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Antecedente de suspensión

Esta iniciativa surgió en el 2022, pero fue suspendida debido a las afectaciones económicas derivadas de la pandemia. Ahora, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) considera necesario actualizar los estudios por los cambios en las corrientes marinas, el calentamiento global y los ajustes a la estrategia del Gobierno federal para atender el fenómeno en el Caribe Mexicano.

Entre las modificaciones propuestas está el tamaño de la estructura. Las barreras que se utilizan actualmente tienen alrededor de 20 centímetros de altura en la parte que sobresale del agua, mientras que el nuevo diseño contempla dimensiones de entre uno y 1.5 metros, con la mayor parte de la estructura en la superficie. Esto permitiría reducir el paso de la macroalga por debajo de la barrera, aunque las autoridades reconocen que una parte podría continuar filtrándose.

De acuerdo con la explicación del proyecto, la talofita que arriba a las costas de Quintana Roo circula por el canal de Cozumel. Por ello, se plantea colocar una barrera en la punta sur de la isla y extenderla hasta Boca Paila, en Tulum. La estructura tendría una apertura de 60 grados, de ahí el nombre de proyecto 60x60, y contaría con accesos para permitir el tránsito de embarcaciones.

Esta propuesta consiste en una barrera flotante antes de que la macroalga arribe a las playas, interceptarla en aguas someras y conducirla a puntos de recolección. (POR ESTO!) / POR ESTO!

Dicha instalación podría realizarse de manera escalonada para mantener el flujo de navegación y proteger siete municipios; sin embargo, se trata de una obra de alto costo: la estimación preliminar es de aproximadamente 1.6 millones de dólares por cada kilómetro de barrera, lo que representa una inversión cercana a los 96 millones de dólares para los 60 kilómetros proyectados.

La actualización del proyecto ocurre después de una temporada con cifras históricas de sargazo en Quintana Roo. De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado (SEMA), durante el 2026 se recolectaron más de 153 mil toneladas de la macroalga, un incremento de 59.3 por ciento respecto a las 96 mil toneladas registradas en el 2025.

Durante el cierre de la temporada, otras cifras oficiales reportaron una recolección acumulada de 156 mil 631 toneladas. De ese volumen, apenas 16.4 por ciento fue retirado en el mar, mientras que el 83.6 por ciento restante se levantó en las playas mediante brigadas de los tres niveles de Gobierno. Esto significa que la mayor parte de la macroalga llegó a la arena antes de ser recolectada, uno de los problemas que busca atender la instalación de estructuras de contención en altamar.

En los puntos de mayor intensidad de la temporada, en el Caribe Mexicano llegaron a circular hasta 90 mil 538 toneladas de sargazo al día, una cantidad 27 veces superior al promedio histórico. Se estima que alrededor del 10 por ciento recala en las costas de Quintana Roo.

Hasta el momento, en la entidad se reportan 13 mil 560 metros de barreras instaladas, frente a los 15 mil 465 metros considerados necesarios. La diferencia representa mil 905 metros pendientes de colocación.

En el Caribe Mexicano se recolectó más de 156 millones de kilogramos de alga marina en lo que va del 2026; el 83.6% retirada de los arenales. / POR ESTO!

En Cancún, como parte de la instalación del Gabinete de Atención al Sargazo, el 20 de octubre se informó sobre la colocación de 345 metros de barrera en Playa del Niño, en Benito Juárez. Además, se realizan estudios para determinar la viabilidad de extender estos sistemas a lo largo de los 12 kilómetros comprendidos entre Punta Nizuc y Punta Cancún, una de las principales zonas turísticas del destino.

A nivel estatal también se amplió en 15 kilómetros la extensión de las estructuras de contención y se diseñaron barreras dinámicas para facilitar las labores de recolección en altamar.

La Gran Barrera Oceánica forma parte de la Estrategia Integral de Atención y Manejo del Sargazo del Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 2 mil millones de pesos dividida en dos etapas.

Contempla la primera 768.7 millones de pesos para incrementar la capacidad diaria de recolección, de mil 227 a mil 870 toneladas. La segunda, prevista para el 2027, permitirá elevarla hasta 4 mil toneladas por día.

Por su parte, las autoridades gubernamentales han informado sobre una inversión federal de 2 mil 635.6 millones de pesos, que incluye dos buques sargaceros oceánicos, seis semioceánicos, seis remolcadores, mil 500 metros de barreras dinámicas y 35 kilómetros de sistemas de contención y redireccionamiento.

A estas acciones se suma la participación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que coordinará parte de la estrategia y destinará alrededor de 500 millones de pesos para mecanizar la recolección en las playas de cara a la temporada 2027. Los recursos se utilizarían en maquinaria para separar la macroalga de la arena y en centros de acopio con sistemas de control de lixiviados.

Los 96 millones de dólares que se buscan obtener para la Gran Barrera Oceánica se incorporarían a este esquema de acciones federales y estatales, una vez que concluyan los estudios y se determine el modelo de financiamiento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 2 mil millones de pesos dividida en dos etapas, como parte de una estrategia integral de manejo de biomasa acuática. / Especial

Pronostican más sargazo para el 2027

Mientras se actualizan los análisis para la construcción de la barrera, el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera, advirtió que la presencia de sargazo en el océano Atlántico podría intensificarse durante el 2027.

Aunque actualmente se registra una etapa de relativa calma en las costas, el funcionario señaló que las estimaciones apuntan a un aumento de 60 millones de toneladas de sargazo flotando en el Atlántico durante el 2026 a alrededor de 80 millones para el próximo año. Esto representaría un incremento de 20 millones de toneladas en aguas abiertas.

Rébora Aguilera explicó que, si se toma como referencia el porcentaje aproximado de uno por ciento que habría recalado en las costas estatales a partir de los 60 millones de toneladas estimadas en el océano, el volumen potencial para el 2027 podría alcanzar hasta 800 mil toneladas; no obstante, aclaró que no es posible asegurar que esa proporción llegue a las playas, debido a que el desplazamiento de la macroalga depende de los vientos, las corrientes marinas y las mareas.

“Estamos hablando de 20 millones de toneladas más de sargazo flotando en el Atlántico, que puedan o no recalar va a depender de estos tres criterios, que son vientos, corrientes y mareas; pero de que va a haber más sargazo en el Atlántico, eso es una realidad”, sostuvo.

Ante este panorama, el Gobierno de Quintana Roo buscaría financiamiento internacional y acuerdos multilaterales para atender las consecuencias ambientales y económicas del fenómeno. El titular de la SEMA consideró necesario que los países desarrollados y los organismos internacionales de cooperación destinen recursos a las naciones en desarrollo que enfrentan sus efectos, debido a que se trata de un problema que rebasa fronteras, así como capacidades económicas.

El funcionario relacionó la proliferación de la macroalga con factores globales, entre ellos la descarga de aguas residuales y nutrientes en los océanos. Indicó que más del 66 por ciento de los países vierte sus aguas residuales directamente al mar, situación que contribuye al deterioro de los ecosistemas marinos.