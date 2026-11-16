El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la presentación en Yucatán de la Estrategia Nacional de Integración de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (Pronam), que establece criterios comunes para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades en las distintas instituciones públicas de salud del país.

Los 12 protocolos comprenden padecimientos como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, cáncer infantil y dengue, además de acciones de vacunación y atención durante las primeras etapas de vida.

Durante el acto, realizado en el Salón de la Historia de Palacio de Gobierno, se explicó que estos instrumentos, impulsados por la Secretaría de Salud federal y el Consejo de Salubridad General (CSG), buscan reducir las diferencias injustificadas en la práctica médica y garantizar que la población reciba atención con los mismos criterios clínicos, independientemente de la institución a la que esté afiliada.

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Díaz Mena destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre el IMSS, el Issste, el IMSS-Bienestar y los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), para garantizar servicios dignos a todas las personas, sin distinción de su condición social o de la institución a la que estén afiliadas.

Diagnóstico y tratamiento

Los Pronam son directrices técnicas sustentadas en evidencia científica que orientan al personal médico desde la identificación de un padecimiento y la confirmación del diagnóstico hasta el tratamiento, la referencia a unidades de mayor capacidad resolutiva y el seguimiento de cada paciente. Su aplicación es obligatoria en los términos establecidos por el marco normativo correspondiente.

La estrategia también contempla alinear las decisiones clínicas con el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, a fin de favorecer el uso racional de medicamentos, materiales y otros recursos esenciales.

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El marco normativo incluye acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. En particular, el del 24 de agosto de 2026 establece la implementación obligatoria de los protocolos relacionados con el síndrome cardio-renal-metabólico en las instituciones públicas de salud, que deberán elaborar sus respectivos planes de aplicación y presentarlos ante el pleno del Consejo.

Directrices

Los 12 protocolos se distribuyen en dos ámbitos: seis corresponden a enfermedades crónicas, prevención y atención a lo largo de la vida, e incluyen enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad, vacunación y cuidados durante los primeros mil días de vida. Los otros seis se enfocan en la atención oncológica y las enfermedades transmisibles, con lineamientos para el diagnóstico temprano del cáncer infantil, leucemia linfoblástica aguda, linfoma de Hodgkin, retinoblastoma, cáncer de mama y dengue.

De manera complementaria, la Ruta de Integración de los Pronam en el Síndrome Cardio-Renal-Metabólico plantea valorar de forma conjunta las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, debido a su estrecha relación, para detectar riesgos oportunamente, prevenir complicaciones y evitar que se atiendan de manera aislada.

Capacitación y seguimiento

Como parte de la implementación, se convocó al personal médico, de enfermería y de otras áreas de la salud a participar en los procesos de capacitación, actualización y certificación disponibles en la plataforma educativa EDUC@DS-AVGA, de la Dirección General de Educación en Salud. Asimismo, se pidió a las autoridades jurisdiccionales, directivos hospitalarios y responsables de unidades médicas facilitar la formación continua y establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de los protocolos.

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En el evento se reconoció a la licenciada en Enfermería Yuri Noemí Pou Aguilar, ganadora del Premio al Mérito en Enfermería “Enfermera Isabel Cendala y Gómez” 2026, por su trayectoria y contribución a los servicios de salud pública.

En la presentación participaron Patricia Elena Clark Peralta, secretaria del CSG, y Alberto Alcocer Gamboa, secretario de Salud y director general de los SSY.