Tulum registra ocupación hotelera del 58.3% y 46% en rentas vacacionales

Con una ocupación hotelera del 58.3% y apenas un 46 por ciento en rentas vacacionales, Tulum inició noviembre con una actividad turística por debajo de su capacidad de alojamiento. Sin embargo, prestadores de servicios turísticos como Javier Rodríguez y Estefany España comienzan a observar una mayor presencia de visitantes en las playas, la zona hotelera y el Parque del Jaguar, lo que genera expectativas de recuperación ante la proximidad de la temporada alta de invierno.

De acuerdo con el reporte semanal de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, correspondiente del 31 de octubre al 6 de noviembre, aproximadamente cuatro de cada10 habitaciones hoteleras permanecieron desocupadas.

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El destino cuenta con 239 hoteles y 11 mil 993 habitaciones, mientras que en el segmento de rentas vacacionales se contabilizaron 3 mil 554 propiedades activas, con una tarifa promedio de 2 mil 400 pesos por noche y una estancia promedio de cinco días, cifras que reflejan la disponibilidad de alojamiento frente a una demanda que todavía no alcanza su máximo potencial.

En contraste, prestadores de servicios turísticos comienzan a percibir un cambio favorable en la afluencia de visitantes. Javier Rodríguez, uno de los representantes del sector destacó que las playas registran mayor movimiento y que el Parque del Jaguar una creciente afluencia de turistas, situación que atribuyó a la eliminación del cobro de acceso.

“Empieza a haber bastante gente. El Parque del Jaguar ya se ve con mucha gente porque ya no se está cobrando. En la zona hotelera ahí vamos, estamos comenzando a tener bastante movimiento, poco a poco está llegando más gente”, expresó.

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Señaló que durante la temporada invernal cambia el perfil de los visitantes, con una mayor presencia del turismo interesado en las fiestas y el entretenimiento nocturno, segmento que adquiere relevancia durante los próximos meses. Consideró que, pese a la publicidad negativa que ha enfrentado Tulum, el destino continúa despertando interés entre los viajeros. “La mala publicidad al final fue publicidad”, manifestó.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de Tulum contabilizó 74 movimientos aéreos durante la semana analizada, entre llegadas y salidas nacionales e internacionales.

Aunque los indicadores oficiales todavía muestran una ocupación moderada, el incremento de visitantes que reportan los prestadores de servicios representa una señal de recuperación para el sector, que mantiene sus expectativas en las próximas semanas, cuando se espera una mayor actividad turística con motivo de la temporada vacacional de invierno.