En la colonia Tierra y Libertad, al sur de la ciudad de Champotón, algunos moradores solicitaron la intervención de las autoridades para que se apliquen medidas correctivas en la esquina de la calle 49, entre las calles 12 y 14, que se encuentra intransitable.

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Tras un recorrido por este lugar, se logró saber que el bache, de grandes extensiones y con cúmulos de agua, lleva varios meses en estas condiciones.

Eduardo Emanuel Sierra comentó que el pavimento se deteriora debido a que a menudo pasa un tráiler y vehículos de volteo. “Igual entran muchos volquetes y eso deteriora el pavimento. Los guardan cerca de aquí”, dijo.

Destacó que la situación se agrava en esta temporada de lluvias, por lo que solicitó la intervención del Ayuntamiento de Champotón para que lo reparen.

Agregó que estas condiciones del pavimento también han provocado accidentes, principalmente de motocicleta.

JGH