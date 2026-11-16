En una permanente labor de recuperación de los espacios públicos en Mérida, la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, entregó las renovaciones de los parques Juan Pablo II IMSS y Villa Magna Poniente, como parte del Programa Mérida Enchula.

“Es para mejorar nuestra ciudad, pero también enchular los corazones de las personas que aquí vivimos”, expresó la alcaldesa ante vecinos de cada fraccionamiento.

Durante la entrega, destacó que cada intervención responde a una planeación responsable, en la que se busca aprovechar al máximo los recursos públicos para realizar obras de calidad, sin descuidar la economía de las familias.

“Yo tengo muy claro que el dinero que invertimos es de ustedes, de las y los meridanos. A mí me toca cuidarlo y asegurarme de que se convierta en cosas buenas para la gente. Por eso buscamos cómo hacer más con menos, sin aumentar el predial y manteniendo el compromiso de trabajar todos los días para que Mérida siga avanzando”, agregó.

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Con una inversión conjunta de 3 millones 98 mil 245 pesos, ambos espacios fueron transformados para ofrecer áreas infantiles más modernas, seguras, incluyentes y funcionales, con infraestructura pensada para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y familias.

En el parque Juan Pablo II IMSS, ubicado en la calle 35 entre 31 y 22, se realizó una inversión de 1 millón 714 mil 318 pesos, destinada a la rehabilitación integral del área infantil, que ahora cuenta con pasto sintético en sustitución de la arena, una velaria para proteger de las condiciones climáticas y nuevos juegos recreativos.

Entre el equipamiento instalado se encuentran un módulo lúdico modelo avión, un juego de cinco asientos, montables con figuras de cohete y abejita, así como un sube y baja. También se dio mantenimiento a la cerca perimetral.

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Se pintaron las bancas del área infantil y se rehabilitaron el sistema eléctrico y la iluminación.

Además, se incorporó la infraestructura eléctrica y de canalización necesaria para brindar internet en el espacio público.

En el parque Villa Magna Poniente, en la calle 77 entre 138A y 138B, se invirtieron 1 millón 383 mil 926 pesos para renovar el área infantil, sustituyendo la arena por pasto sintético e instalando una velaria y nuevos juegos incluyentes.

También se rehabilitaron otros tres juegos, se colocaron botes de basura, una banca confidente, un estacionamiento para bicicletas y bancas.

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Se incluyeron la instalación de una cerca perimetral de acero y una puerta metálica, seis estructuras para la velaria y la rehabilitación del sistema eléctrico y de iluminación.

Al igual que en Juan Pablo II, se preparó el espacio para ofrecer internet gratuito.

A la fecha, se han intervenido 57 parques y 15 espacios deportivos; además, seis cuentan con domos, 268 espacios han recibido trabajos de pintura y mantenimiento y se han concluido 36 canchas.