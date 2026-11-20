Más del 50 por ciento de los habitantes de esta cabecera municipal estimada en poco mas de doce mil pobladores, permanecen prácticamente incomunicados debido a una falla masiva en el servicio de telefonía celular de la empresa Telcel, la cual inició alrededor de las 16:00 horas del jueves y continuaba sin restablecerse hasta las 11:00 de la mañana de este viernes, sin que hasta el momento se conozcan las causas oficiales del desperfecto.

La ausencia de señal volvió a dejar fuera de servicio el cajero automático ubicado en los bajos del Palacio Municipal, a pesar de que este equipo había sido reparado recientemente tras presentar fallas técnicas y desabasto de efectivo, la falta de conexión a la red impide cualquier retiro o consulta bancaria, generando molestias entre los usuarios.

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Habitantes de la localidad, como Margarito Pech y Linda Rodríguez, señalaron que la dependencia actual hacia los dispositivos móviles provoca que una interrupción de este tipo represente un fuerte golpe para la vida cotidiana, ya que el teléfono es indispensable no solo para comunicarse, sino también para realizar pedidos comerciales y hasta para el entretenimiento familiar.

El problema también impactó la movilidad urbana, de acuerdo con el testimonio de Federico N., la falta de red impide solicitar el servicio de mototaxi vía telefónica o por mensajería, afectando principalmente a las familias que viven en las colonias de la periferia, quienes se ven obligadas a salir a las calles y caminar varias cuadras para poder abordar una unidad.

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En el sector comercial, encargados de tiendas de conveniencia reportaron pérdidas operativas, al detallar que la caída del sistema les impide realizar un promedio de 30 a 40 operaciones en un solo turno entre depósitos, retiros de efectivo y pagos de servicios.

Hasta el corte de las 11:00 horas de este viernes, únicamente las familias que cuentan con servicio de internet fijo en sus hogares lograban mantenerse conectadas mientras permanecían dentro de sus viviendas, mientras el resto de la población continuaba a la espera de que la empresa proveedora reactive la señal