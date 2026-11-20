El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este viernes 20 de noviembre el decreto por el que se ordena inscribir con letras doradas el nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores.

De acuerdo con el documento, el reconocimiento se otorga por su trayectoria pública y por sus aportaciones a los procesos de democratización, pluralismo político y desarrollo nacional.

El decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

Senado definirá fecha para la inscripción

La Mesa Directiva del Senado será la encargada de determinar las condiciones y, en su caso, la fecha en la que se realizará la inscripción en letras doradas.

El decreto también establece que será responsabilidad de la propia Mesa Directiva organizar la sesión solemne correspondiente y disponer las medidas administrativas necesarias para realizar el acto sin afectar las condiciones de conservación del Muro de Honor.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

Decreto fue aprobado con 101 votos a favor

La propuesta fue aprobada previamente por el Pleno del Senado con 101 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

Durante la discusión participaron legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellas Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y PVEM.

El decreto fue expedido en el Senado el pasado 10 de noviembre de 2026 y lleva las firmas del presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, y de la secretaria Lizeth Sánchez García.

#Infórmate| El @DOF_SEGOB publica decreto por el que se inscribe con letras doradas el nombre del "Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano" en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores. 📄https://t.co/qdGE7HQ78u https://t.co/gmW0hJDIOI — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) November 20, 2026

Con la publicación en el DOF, queda formalizado el procedimiento para incorporar el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas al Muro de Honor del Senado, aunque todavía deberá definirse la fecha de la ceremonia solemne.

IO