Con un ambiente de fiesta, orgullo patrio y remembranza histórica, cientos de familias campechanas se dieron cita en el Malecón de la ciudad para presenciar el Desfile Conmemorativo al 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, donde estudiantes de distintos niveles educativos y diversas agrupaciones llenaron de color y tradición el derrotero.

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Desde temprana hora, la jornada conmemorativa inició con el izamiento de la Bandera Monumental, acto que dio paso a las actividades cívicas y al tradicional desfile, en el que participaron contingentes de escuelas desde nivel primaria hasta superior, acompañados de bandas de guerra, escoltas, exhibiciones de artes marciales y representaciones alusivas a la gesta revolucionaria.

Vestidos de adelitas, revolucionarios y charros, los participantes desfilaron al ritmo de marchas y canciones emblemáticas de aquella época, mientras que las familias disfrutaban del paso de los contingentes, tomaban fotografías y alentaban a los estudiantes, en una celebración que permitió mantener viva la memoria de uno de los episodios más importantes de la historia nacional.

Los participantes desfilaron vestidos de adelitas, revolucionarios y charros.

Previamente, también se realizó la entrega del Premio Estatal del Deporte 2026 a destacados atletas campechanos que han puesto en alto el nombre de la Entidad al conquistar medallas de oro, plata y bronce en competencias locales, regionales, nacionales e internacionales, reconociendo así su esfuerzo, disciplina y resultados deportivos.

Para garantizar el orden y la tranquilidad durante la celebración, elementos de la Policía Estatal se desplegaron a lo largo de todo el derrotero, brindando seguridad a las y los asistentes que, entre aplausos y música, disfrutaron de esta conmemoración que reunió a distintas generaciones en torno a la historia y las tradiciones de México.

JGH