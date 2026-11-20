Un motociclista resultó gravemente lesionado luego de estrellarse contra un tráiler de doble remolque cuando circulaba por la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 83. La motocicleta quedó completamente destrozada y sus piezas terminaron esparcidas sobre la vía.

El accidente ocurrió durante las últimas horas de la noche de ayer, cerca del hotel Maya Real, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el motociclista presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y se incorporó a la carretera federal sin percatarse de la circulación de la pesada unidad.

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Tras el fuerte impacto, el conductor del tráiler detuvo su marcha y descendió para verificar lo ocurrido; sin embargo, al observar las condiciones en las que quedó la motocicleta, se retiró del lugar y abandonó el vehículo de carga aproximadamente 300 metros adelante, sobre el carril de baja velocidad.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los números de emergencia, por lo que paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron para brindar los primeros auxilios al motociclista, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Integral del IMSS-Bienestar para recibir atención médica especializada, debido a la gravedad de sus lesiones.

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Al sitio también llegaron dos unidades de la Policía Municipal, cuyos elementos abanderaron la zona y solicitaron la intervención de la Guardia Nacional, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes.

Finalmente, con apoyo de una grúa, ambas unidades fueron retiradas y trasladadas al corralón estatal, mientras se realizan los procedimientos para el deslinde de responsabilidades.