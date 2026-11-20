Un aguacero de aproximadamente una hora sorprendió la noche del jueves a habitantes de José María Morelos, donde las lluvias se prolongaron en forma de llovizna hasta la madrugada de este viernes.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de dos apagones que dejaron sin energía eléctrica a distintos sectores de la ciudad durante poco más de una hora.

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La lluvia comenzó de manera ligera, como un rocío, poco antes de las 22:00 horas; sin embargo, minutos después aumentó su intensidad y se convirtió en un fuerte aguacero que se prolongó hasta las 23:30 horas.

Posteriormente, se registró un apagón generalizado en la ciudad, que se extendió por más de media hora.

Aunque la intensidad de la lluvia disminuyó, las precipitaciones continuaron en forma de llovizna hasta aproximadamente las 2:00 de la madrugada.

Cerca de la medianoche volvió a interrumpirse el suministro eléctrico, el cual se restableció alrededor de la 1:00 de la mañana.

Las lluvias ocasionaron inundaciones en diversas calles de la ciudad, principalmente en la zona centro, donde el agua cubrió gran parte de las vialidades.